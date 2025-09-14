Η κριτική της ΑΕΚ: Ο Κοϊτά τη διαφορά μπροστά, ο Στρακόσα πίσω!

Η ΑΕΚ έφυγε νικήτρια από τη δύσκολη έδρα του Λεβαδειακού έχοντας MVP τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, που μπήκε και άλλαξε τις ισορροπίες επιθετικά με την ταχύτητα του και την άπιαστη ρουκέτα του 0-1, με τον Θωμά Στρακόσα επίσης με δυο σπουδαίες επεμβάσεις να βάζει την σφραγίδα του σε ακόμα ένα ματς!

Στρακόσια 9

Σε ακόμα ένα ματς, ήταν εξαιρετικός και κράτησε το μηδέν. Στο πρώτο μέρος είχε μια κομβική απόκρουση στο τετ-α-τετ με τον Παλάσιος, ενώ στο φινάλε και συγκεκριμένα στο 89’, σταμάτησε το πλασέ του Βέρμπιτς βάζοντας την σφραγίδα του σε ακόμα ένα φετινό ματς, επιβεβαιώνοντας το ποσό μεγάλος τερματοφύλακας είναι.

Ρότα 7

Είχε κάποια προβληματάκια στο πρώτο μέρος ενώ δεν μπόρεσε να βγάλει πολλές συνεργασίες με τον Ελίασον. Στην επανάληψη ανέβασε κάπως επιθετικά, όμως είχε ζητηματάκια αμυντικά, όπως αυτό στην φάση του Βέρμπιτς όπου τον πέρασε στην γραμμή.

Μουκουντί 7

Ήταν σταθερός και σήμερα, ο γνωστός Μουκουντί. Χαμηλά και ψηλά ήταν αποτελεσματικός στις επεμβάσεις του και είχε καλή συνεργασία και σήμερα με τον Ρέλβας.

Ρέλβας 7

Υπήρχαν μια δυο στιγμές αδράνειας στο κακό διάστημα της ΑΕΚ μετά το 25’ στο πρώτο μέρος όμως στην επανάληψη βρήκε τα πατήματα του και παρείχε ασφάλεια μαζί με τον παρτενέρ του. Καλό ματς με σωστό διάβασμα από πίσω.

Πήλιος 7

Δεν ήταν εύκολο το ματς για τον Πήλιο καθώς ο Λεβαδειακός έχει παίκτες με ποιότητα στα άκρα. Είχε συνέπεια σε γενικές γραμμές, κάλυψε τον χώρο ευθύνης του, σίγουρα επιθετικά θα μπορούσε να δώσει παραπάνω πράγματα.

Πινέδα 7

Στο πρώτο 25λεπτο ήταν κυρίαρχος στον άξονα (και αυτός και ο Μαρίν) ωστόσο υπήρξε ένα διάστημα που ακολούθησε κακό. Η ΑΕΚ δεν κρατούσε μπάλα και φαινόταν να υπάρχει δυσλειτουργία στον χώρο του κέντρου. Στην επανάληψη ο Πινέδα ανέβηκε, πήρε πρωτοβουλίες και βοήθησε στο να υπάρξει δημιουργία και σωστό build up.

Μάριν 7

Δεν ήταν ο σούπερ Μαρίν που έχουμε συνηθίσει. Ίσως επηρεασμένος και ενδεχομένως κουρασμένος από την εθνική, έκανε κάποια λαθάκια στο κακό διάστημα στο δεύτερο κομμάτι του πρώτου μέρους, ωστόσο και εκείνος στην επανάληψη βοήθησε έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια στην κυκλοφορία. Στο 63’ βγάζοντας σημάδια κόπωσης αντικαταστάθηκε σωστά.

Μάνταλος 7

Ξεκίνησε στο δέκα ενώ στην επανάληψη ήρθε πιο πίσω δίδυμο στα χάφ με τον Πινέδα. Έδωσε πράγματα στη δημιουργία και την κυκλοφορία όμως έκανε και κάποια λαθάκια με την μπάλα στα πόδια που θα μπορούσε να αποφύγει.

Ελίασον 7

Μπήκε καλά στο πρώτο 25λεπτο, ειχε κάποιες καλές ατομικές ενέργειες στην γραμμή και δημιούργησε κινδύνους. Στη συνέχεια είχε μια πτώση στην απόδοση του αλλά επανήλθε κάπως στην επανάληψη με πρωτοβουλίες που βοήθησαν.

Κουτέσα 7

Δημιούργησε την μεγαλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος με την καταπληκτική του κίνηση από αριστερά και το σουτ που του έβγαλε ο Λοντίγκιν. Στην επανάληψη προσπάθησε να κινηθεί στον χώρο με ταχύτητα όμως δεν του βγήκε τόσο πολύ το παιχνίδι.

Γιόβιτς 7

Είχε κάποιες καλές κινήσεις με την μπάλα στα πόδια, είχε και κάποια λάθη όμως που θα μπορούσε να αποφύγει. Απείλησε με το διαγώνιο σουτ που έπιασε στο πρώτο μέρος ενώ στην επανάληψη δεν μπόρεσε να φανεί τόσο.

Οι αλλαγές

Κοϊτά 9

Πρωταγωνιστής, καθώς αυτός ήταν που έδωσε τη λύση και χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ με την άπιαστη ρουκέτα που έπιασε. Γενικότερα η Ένωση με την είσοδο του απέκτησε ταχύτητα και ένταση, ήταν άκρως απειλητικός και εκτός από το φανταστικό τέρμα που πέτυχε έδωσε άλλο ένα… έτοιμο στον Ζίνι.

Ζίνι 7

Όπως ο Κοϊτά έτσι και ο Ζίνι έδωσε ταχύτητα, ένταση και φρεσκάδα στην επίθεση της ΑΕΚ πράγμα που χρειαζόταν ο Νίκολιτς σε εκείνο το σημείο. Ο φορ από την Ανγκόλα έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του, δημιούργησε προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και είχε δυο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες.

Λιούμπισιτς 6

Μπήκε για να δώσει φρεσκάδα και τρεξίματα όμως και πάλι δεν ήταν συγκεντρωμένος και έκανε αρκετά λάθη με την μπάλα στα πόδια και όχι μόνο.

Καλοσκάμης -

Έκανε το επίσημο ντεμπούτο του, έβγαλε διάθεση, έδωσε φρεσκάδα αλλά δεν μπορεί να κριθεί καθώς αγωνίστηκε λίγο.

Γκρούγιτς -

Έκανε το επίσημο ντεμπούτο του, έβγαλε διάθεση, έδωσε φρεσκάδα αλλά δεν μπορεί να κριθεί καθώς αγωνίστηκε λίγο.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 8

Στο πρώτο μέρος η ομάδα του είχε δυο πρόσωπα. Αυτό του πρώτου 25λεπτου όπου οι παίκτες του ήταν πιεστικοί, έβγαλαν ένταση και ειχαν δημιουργία και αυτό που ακολούθησε, που ήταν προβληματικό καθώς χάθηκε η συγκέντρωση, έγιναν λάθη και η εικόνα δεν ήταν καλή. Στην ανάπαυλα είναι φανερό πως με συγκεκριμένες οδηγίες διόρθωσε την κατάσταση, η ομάδα του ήλεγξε καλύτερα τους χώρους και έβαλε ασφάλεια στην κυκλοφορία ενώ από εκεί και πέρα από την στιγμή που έφερε το ματς στα δικά του μέτρα, έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Οι δυο κινήσεις του, η είσοδος δηλαδή κυρίως του Κοϊτά αλλά και του Ζίνι, άλλαξαν όλες τις ισορροπίες. Η ΑΕΚ έβαλε ταχύτητα και ένταση στο παιγνίδι της, έγινε απειλητική με κάθετο παιχνίδι και βρήκε λύσεις, φτάνοντας στη νίκη εν τελει με το καταπληκτικό φάουλ του Κοϊτά. Ο Νίκολιτς παίρνει άριστα στο πως διαχειρίστηκε το ματς στην εξέλιξη του με τις αλλαγές που έκανε να παίζουν καθοριστικό ρόλο ενώ παρουσίασε στο μεγαλύτερο διάστημα μια ομάδα συγκεντρωμένη που γνώριζε ότι απέναντι σε έναν ικανό αντίπαλο πρέπει να επιτεθεί αλλά πρέπει και να αμυνθεί και η ΑΕΚ τα έκανε και τα δυο.