Κοϊτά: «Αισθάνομαι όλο και καλύτερα - Χρειαζόμαστε την στήριξη του κόσμου»

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δήλωσε ότι είναι χαρούμενος που η ΑΕΚ επικράτησε με δικό του γκολ στην Λειβαδιά, ενώ τόνισε ότι αισθάνεται όλο και καλύτερα στην ομάδα.

Ο «χρυσός» σκόρερ της ΑΕΚ στην εκτός έδρας νίκη με 1-0 κόντρα στον Λεβαδειακό, Αμπουμπακαρί Κοϊτά ανέφερε ότι όσο περνάει καιρός αισθάνεται καλύτερα και βοηθάει περισσότερο την ομάδα, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο της «Ένωσης» που βρισκόταν στο γήπεδο, λέγοντας ότι χρειάζονται αυτή την στήριξη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κοϊτά:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κόντρα σε έναν δύσκολο αντίπαλο νικήσαμε και κάναμε το 3/3.

Έχουμε ξαναδουλέψει την κομπίνα που κάναμε στο γκολ μου, ο Μάνταλος είπε ότι είναι καλός αυτός ο συνδυασμός και φυσικά είμαι χαρούμενος που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Είναι αλήθεια αισθάνομαι όλο και καλύτερα σε φυσική κατάσταση, προσαρμόζομαι μέρα με την μέρα τόσο στην ομάδα αλλά και στο Ελληνικό πρωτάθλημα.

Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήταν μαζί μας και μας υποστήριξε, χρειαζόμαστε την στήριξη τους.»