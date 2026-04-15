Ποτσέκο: «Ο Ομπράντοβιτς είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία»

Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο σε δηλώσεις του αποκάλυψε τις συμβουλές που του είχε δώσει πριν από χρόνια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Euro Insiders»:

«Κάτι που δεν μου άρεσε στους παίκτες. Μίλησα με τον Ομπράντοβιτς. Τον βασιλιά, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι παίκτες δεν καταλαβαίνουν πότε πρέπει να διασκεδάσουν. Είναι πολύ επαγγελματίες, πολύ περισσότερο από εμάς.

Αλλά όταν είσαι 25 ετών και πλήρως αφοσιωμένος στο μπάσκετ, δεν τρως ό,τι δεν πρέπει... Παρόλα αυτά, πρέπει να θυμάσαι ότι είσαι 25. Μερικές φορές χρειάζεται να βγεις έξω, να πιείς μερικές μπύρες και να διασκεδάσεις. Δεν το κάνουν αυτό.

Κάποτε μίλησα με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία. Μου είπε: "Αν παίζεις εντός έδρας παιχνίδια με ισχυρή υποστήριξη των οπαδών, τα πράγματα αλλάζουν"».