Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός: Αρχίζουν οι τελικοί ενώ έχουν τορπιλιστεί από κάθε πλευρά

Αθηναϊκός κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τις σημαντικές αναμετρήσεις τίτλου να αρχίζουν λες και αρχίζουν να μοιράζουν χαρτιά σημαδεμένης τράπουλας.

Πριν λίγο καιρό ο Βαγγέλης Λιόλιος έστειλε επιστολή στον Γιάννη Βρούτση για να ζητήσει περισσότερα χρήματα απ’ το στοίχημα για το μπάσκετ γυναικών. Εκεί αναφερόταν στην μεγάλη άνοδο του αθλήματος, λόγω των ομάδων που έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη δυναμική τους. Ο υφυπουργός τον κονιορτοποίησε στην απάντησή του, γιατί διαπίστωσε πως ο Λιόλιος επιχείρησε να οικειοποιηθεί την άνοδο του μπάσκετ στην οποία δεν έχει την παραμικρή συμμετοχή. Αντιθέτως.

Μοιάζει τραγελαφικό να έχει γίνει οποιαδήποτε αναφορά στην άνοδο του μπάσκετ γυναικών, όταν ο ίδιος ο επικεφαλής της ΕΟΚ, ουσιαστικά έχει… ναρκοθετήσει τους τελικούς της Α1. Τα κρισιμότερα παιχνίδια της σεζόν, ανάμεσα στις κατά τεκμήριο κορυφαίες ομάδες της σεζόν.

Η διαφορά τους είναι πως η μία λόγω Χαρδαλιά, έχει την ξεκάθαρη εύνοια του Λιόλιου. Εντελώς απροκάλυπτα. Γι’ αυτό και έχουμε οδηγηθεί στο να αρχίζουν οι τελικοί, ενώ εδώ και μέρες είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια «τορπιλισμού» τους. Προκειμένου να στρωθεί ο δρόμος για τον Αθηναϊκό, κόντρα στα εμπόδια που διαρκώς υψώνονται για τον Παναθηναϊκό.

Ο Λιόλιος προ ημερών ταξίδεψε με το τσάρτερ του Αθηναϊκού. Λίγες μέρες μετά, οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ/ΕΟΚ, είναι σα να βάζεις παιδιά του δημοτικού να λύσουν εξισώσεις που πέφτουν στις πανελλήνιες.

Ζακεστίδης, Ζιώγας, Τεφτίκης, πρόκειται για επιλογές οι οποίες μοιάζουν με… ευκαιρία αποδείξεων για τους τρεις. Αν θέλουν να κάνουν καριέρα στο χώρο, τότε θα πρέπει να ικανοποιηθεί η ΚΕΔ που υπάγεται στην ΕΟΚ του Λιόλιου. Του επιβάτη του τσάρτερ του Αθηναϊκού και φυσικά μόνιμου διπλανού στις θέσεις που κάθεται ο Χαρδαλιάς.

Στην θέση 1C καθόταν ο Λιόλιος, στη θέση 1A ο Χαρδαλιάς.

Οι πιο έμπειροι διαιτητές, διεθνείς, ίσως να έκαναν δεύτερες σκέψεις λόγω του επιπέδου τους. Μικρή θα ήταν η διαφορά, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η λεπτομέρεια μπορεί να ορίσει πολλά.

Ο ένας διαιτητής μάλιστα (Ζιώγας) είναι ένθερμος… αντι-Παναθηναϊκός. Αμέσως κυκλοφόρησαν στα socialmedia παλαιότερες αναρτήσεις του, μειωτικές για το «τριφύλλι» και τους οπαδούς του. Πριν δύο χρόνια έδωσε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, ίσως και να ήταν μια κακή ημέρα. Θα φανεί λογικά απόψε.

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ λοιπόν, λίγες μέρες μετά τη συνάντηση Λιόλιου, Κορομηλά, Κουκουλεκίδη, παρουσία του παλιόφιλου Μαυραγάνη, αντί να προσέξει τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, επιλέγει τρεις άπειρους αλλά έτοιμους να ικανοποιήσουν το σύστημα, με τον έναν εξ αυτών να έχει εκφραστεί με μίσος προς τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του τους οποίους χαρακτήριζε «ζώα».

Απλή εισαγωγή στις εξισώσεις, τόσο εύκολο το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης…

Μην ξεχνάμε βέβαια, πως φρόντισαν και από τον Αθηναϊκό να θέσουν ζήτημα… ασφάλειας. Προκειμένου να μην πάρει εισιτήρια ο Παναθηναϊκός. Για να είναι ευκολότερη και ανετότερη η παράσταση των διαιτητών. Φρόντισαν να μην τους αποσπάσει κανείς από το στόχο.

Οι τελικοί αρχίζουν. Μοιάζουν όμως να έχουν ήδη τορπιλιστεί. Σα να κάθεσαι να παίξεις χαρτιά, ξέροντας πως η τράπουλα είναι σημαδεμένη. Μπορείς να κάνεις και διαφορετικά όμως; Όταν οι υπεύθυνοι τήρησης των νόμων και του κανόνων, σφυρίζουν αδιάφορα και αφήνουν το σύστημα να λειτουργεί ανενόχλητο.

Ο Παναθηναϊκός εδώ και δύο εβδομάδες, μετά την ήττα στον ημιτελικό, δεν έχει μιλήσει. Προπονείται, κάνει τη δουλειά του και θα κατέβει να πολεμήσει απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και ένα ολόκληρο «σύστημα».

Το τζάμπολ θα γίνει στις 20:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ2.