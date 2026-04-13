Oυίλι για το μέλλον του: «Όταν ολοκληρωθεί η σεζόν θα εξετάσω όλες τις επιλογές»

Ο Oυίλι Ερνανγκόμεθ είναι αφοσιωμένος στην φετινή σεζόν με την Μπαρτσελόνα και αφού ολοκληρωθεί θα εξετάσει τις επιλογές που θα έχει για την συνέχεια της καριέρας του.

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη για να βρεθεί στα play-in της Euroleague, με τον Oυίλι Ερνανγκόμεθ να είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτό το έργο.

Ο Ισπανός σέντερ μίλησε στο «Radio Catalunya» και αναφέρθηκε στο μέλλον του. Τόνισε πως το μυαλό του είναι στην φετινή σεζόν και στο να τελειώσει αυτή όσο καλύτερα γίνεται με τους «Μπλαουγκράνα». Αφού γίνει αυτό, θα εξετάσει όλες τις επιλογές που θα έχει και θα αποφασίσει για το πού θα αγωνίζεται του χρόνου.

«Είμαι συγκεντρωμένος στο να τελειώσω την φετινή σεζόν όσο καλύτερα γίνεται. Προσπαθώ να εκμεταλλευτώ κάθε ευκαιρία. Όταν τελειώσει η σεζόν, θα δω όλες τις επιλογές και θα αποφασίσω» ανέφερε.

Φέτος σε 37 ματς στην Euroleague και 13:39 στο παρκέ μετράει 5,6 πόντους, 3,8 ριμπάουντ, 0,4 ασίστ, 0,4 κλεψίματα, 0,3 μπλοκ και 6,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.