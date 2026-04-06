Οι Ουόριορς ήταν κοντά στο να στείλουν τον Γκριν στους Λέικερς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στο trade deadline ήταν κοντά στο να παραχωρήσουν τον Ντρέιμοντ Γκριν στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν «κυκλώσει» εδώ και καιρό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στο trade deadline του Φεβρουαρίου, οι «Πολεμιστές» προσπάθησαν να αποκτήσου τον «Greek Freak», ωστόσο οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να πουν το «ναι».

Σύμφωνα με το «Clutch Points», αφού δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση οι Ουόριορς έφτασαν κοντά στο να στείλουν τον Ντρέιμοντ Γκριν στους Λος Άντζελες Λέικερς για ένα μελλοντικό protected draft pick.

Τελικά, κάτι τέτοιο δεν έγινε και έτσι θα έχει ενδιαφέρον να φανεί που θα συνεχίσουν τις καριέρες τους μετά το καλοκαίρι οι Αντετοκούνμπο και Γκριν.