Πέρασε δια πυρός και σιδήρου από την Νάπολι η Αρμάνι

Η Αρμάνι Μιλάνο τα βρήκε σκούρα στη Νάπολι, ωστόσο σοβαρεύτηκε στο 4ο δεκάλεπτο επικρατώντας με 77-71. Σπουδαία εμφάνιση του με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Η Νάπολι έβαλε δύσκολα στην Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο οι παίκτες του Πέπε Ποέτα σοβαρεύτηκαν στο φινάλε και πήραν τη νίκη με 77-71.

Πλέον η ομάδα του Μιλάνο με τη νίκη αυτή βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-3 και συνεχίζει στο κυνήγι της κορυφής, με την Νάπολι να πέφτει στο 6-8.

Για τους νικητές ο Αρμόνι Μπρουκς συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις του τον τελευταίο καιρό, με τον Αμερικανό να μετρά 21 πόντους με 6 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία του ΛεΝτέι με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, με τον Σιλντς να συμπληρώνει 14 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Φλαγκ ξεχώρισε με 21 πόντους με 7 ριμπάουντ, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Ναζ Μήτρου Λονγκ να συμπληρώνει 13 πόντους με 5 ριμπάουντ.