Ο Χάουαρντ προσπαθεί να πείσει τον Γιάννη να πάει στους Λέικερς! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αρκετά πιθανό να γίνει trade από τους Μιλγουόκι Μπακς και ο Ντουάιντ Χάουαρντ προσπαθεί να τον πείσει να πάει στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Πριν λίγες μέρες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο… άδειασε το Instagram του από αναρτήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς, με εξαίρεση τα ποστ από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Λίγο αργότερα, ο Μπράιαν Ουίντχορστ ανέφερε πως ο «Greek Freak» ήδη έχει ζητήσει να γίνει trade και θέλει να πάει στους Νικς.

Μάλιστα, τόνισε πως τα «Ελάφια» επικοινώνησαν με την ομάδα της Νέας Υόρκης για να λάβει μία προσφορά για τον Γιάννη. Συνέχισε λέγοντας πως ο Έλληνας αστέρας δεσμεύτηκε να παραμείνει τη φετινή σεζόν και ότι αρκετοί άνθρωποι στη λίγκα πιστεύουν πως του χρόνου δε θα αγωνίζεται στους Μπακς.

Με τη σειρά του, ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε πως ο Γιάννης και ο ατζέντης του μίλησαν με τους Μπακς για το μέλλον του και αν θα ήταν καλύτερο να παραμείνει ή να αποχωρήσει.

Μετά από όλα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στον αγώνα απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Ο «Greek Freak»... ξέσπασε στα ελληνικά αφού βρέθηκε στο παρκέ, με τον Ντοκ Ρίβερς να αναφέρει πως το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Επίσης, είπε πως ο Γιάννης δε ζήτησε ποτέ να γίνει trade.

Με το μέλλον, λοιπόν, του Έλληνα αστέρα να είναι αμφίβολο, ο Ντουάιτ Χάουαρντ... ανέλαβε δράση. Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς άρχισε την προσπάθεια να πείσει τον Αντετοκούνμπο να υπογράψει στους «Λιμνανθρώπους».

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του έγραψε: «Γιάννης, Λούκα και Μπρον» και προσέθεσε αρκετά emojis φωτιάς, ενώ αργότερα απευθύνθηκε στον «Greek Freak» και ανήρτησε: «Έι Γιάννη μην προσπαθήσεις να παίξεις με το πρόβλημα στη γάμπα, πάρε τον χρόνο σου και έλα πίσω έτοιμος, το Lake Show (σ.σ. δηλαδή οι Λέικερς) σε χρειάζεται!».

Δείτε τις αναρτήσεις:

Giannis , Luka, And Bron 😮‍💨🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — Dwight Howard (@DwightHoward) December 4, 2025