Συζητήσεις του Αντετοκούνμπο με τους Μπακς για να παρθεί οριστική απόφαση για το μέλλον του!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκίνησαν συζητήσεις, με στόχο να παρθεί μια οριστική απόφαση για το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ.

Το σίριαλ γύρω από το μέλλον του Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Από το καλοκαίρι είχε ανάψει μια... φωτιά, που ήθελε τον "Giannis" για πρώτη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ να σκέφτεται την αποχώρησή του από τα «ελάφια». Πλέον, αυτή η φωτιά έχει «αναζωπυρωθεί».

Πρώτα ο Μπράιαν Ουίντχορστ του "ESPN" αναφέρθηκε στα όσα έγιναν πριν από λίγους μήνες και το γεγονός πως ο "Greek Freak" είχε ζητήσει να γίνει trade και να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς.

Τώρα, η σκυτάλη πέρασε στα χέρια του Νο. 1 NBA insider, Σαμς Σαράνια. Όπως αποκάλυψε ο τελευταίος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον εκπρόσωπό του, Άλεξ Σαράτση, ξεκίνησαν συζητήσεις με τους Μπακς, ώστε να αποφασιστεί οριστικά πια τι θα γίνει με το μέλλον του Γιάννη στο Μιλγουόκι.

Παραμονή... για πάντα ή αποχώρηση σύντομα; Ένα -φαίνεται- να είναι το πιο σίγουρο: τις προσεχή εβδομάδες θα παρθεί η τελική απόφαση από την πλευρά του κορυφαίου παίκτη.