Συναγερμός για Γιάννη: Αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το ματς με τους Πίστονς!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ χωρίς να υπάρξει επαφή με αντίπαλο έπεσε στο παρκέ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια προκαλώντας συναγερμό στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα 9':09'' πριν την λήξη της πρώτης περιόδου, στην προσπάθεια να επιστρέψει στην άμυνα μετά από καλάθι των Μπακς, έπεσε στο παρκέ χωρίς να υπάρχει επαφή με αντίπαλο και έπιασε την γάμπα του.

Άμεσα ο Ντοκ Ρίβερς κάλεσε τάιμ άουτ και ο «Greek Freak», αποχώρησε για τα αποδυτήρια, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για πρόβλημα στη δεξιά γάμπα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τίθεται νοκ-άου από το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Έτσι, οι Μπακς θα στερηθούν τον ηγέτη τους από την κρίσιμη αναμέτρηση με τους Πίστονς, ενώ ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έρχεται εν μέσω των φημών που θέλουν να έχει ζητήσει την αποχώρησή του από τα «Ελάφια».