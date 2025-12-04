Το ξέσπασμα του Γιάννη με… ελληνικά μπινελίκια μόλις τραυματίστηκε (vid)

Ο Αντετοκούνμπο ξέσπασε στα… ελληνικά μόλις αντιλήφθηκε ότι απέκτησε πάλι πρόβλημα τραυματισμού.

Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς, καθώς τραυματίστηκε μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Έλληνας άσος έπεσε κάτω και έχοντας καταλάβει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, άρχισε να βρίζει στα… ελληνικά, μην μπορώντας να πιστέψει την ατυχία του. Η κάμερα πιάνει κάποια από τα… μπινελίκια του, αλλά στις ΗΠΑ δεν έχουν καταλάβει τι λέει ακριβώς.

Ο τραυματισμός του πάντως δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, με τον Ντοκ Ρίβερς να τονίζει ότι δεν έχει πειραχθεί ο αχίλλειος, ωστόσο υποβάλλεται σε εξετάσεις και σύντομα όλοι θα έχουν σαφή εικόνα.