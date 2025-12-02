«Άδειασε» από τους Μπακς το Instagram του Γιάννη: Οι αναρτήσεις που κράτησε (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να κατεβάσει σχεδόν όλες τις αναρτήσεις του από το Instagram, κρατώντας μόνο 13. Δεν υπάρχει ανάρτηση με τους Μπακς, με εξαίρεση τα ποστ από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ μόνο σίγουρο δεν είναι. Ο «Greek Freak», σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική, έχει αρχίσει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τα «Ελάφια» και μένει να φανεί που θα αγωνίζεται τόσο μετά τον Φεβρουάριου όσο και μετά το καλοκαίρι, αν δεν γίνει το trade στο deadline.

Ο Έλληνας σούπερσταρ αποφάσισε να κατεβάσει σχεδόν όλες του τις αναρτήσεις από το Instagram, διατηρώντας μόλις 13. Μέσα σε αυτές είναι και οι φωτογραφίες με το τρόπαιο του ΝΒΑ και με το κύπελλο, ενώ εντύπωση προκαλεί πως δεν υπάρχει άλλη ανάρτηση με τους Μπακς.

Δείτε την φωτογραφία: