Ο Γιάνκοβιτς δίνει ακόμα ασίστ…

Ο έμπειρος φόργουορντ έδωσε 9 βοηθητικές πάσες στη χθεσινή νίκη του Περιστερίου επί της Μπρνο.

Το Περιστέρι πάει από το καλό στο καλύτερο, τι κι αν το μπάτζετ του δεν είναι μεγάλο. Κάθε άλλο θα λέγαμε. Κάποιες φορές, όμως, τα χρήματα δεν παίζουν τον πρώτο ρόλο. Ετσι φαίνεται, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, ότι ισχύει για την ομάδα των δυτικών προαστίων, η οποία χθες κέρδισε και την Μπρνο.

Το Περιστέρι, επικρατώντας με 87-75, έκανε το 3-0 στον όμιλο του Fiba Europe Cup και ευελπιστεί στα καλύτερα. Στο να γίνουν τα πράγματα εύκολα χθες βοήθησε πολύ ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς. Ο έμπειρος φόργουορντ σημείωσε 7 πόντους και έδωσε πολύ περισσότερους στους συμπαίκτες του καθώς μοίρασε 9 ασίστ.

Στα 3 ματς του Fiba Europe Cup o Γιάνκοβιτς λειτουργεί ως πλέι-μέικερ κατά κάποιον τρόπο υπό την έννοια ότι έχει 4.3 ασίστ ως μέσο όρο.