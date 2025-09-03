Χωρίς να συναντήσει καμία αντίσταση η Λετονία διέλυσε την Τσεχία με 109-75, έχοντας 17/36 τρίποντα και μοιράζοντας 31 ασίστ στην 5η και τελευταία αγωνιστική του Α' ομίλου του Eurobasket.

Οι δύο ομάδες ουσιαστικά ήταν αδιάφορες βαθμολογικά: Η Λετονία είχε σφραγίσει την 3η θέση, ανέβηκε στο 3-2 και περιμένει να μάθει ποια θα είναι η 2η ομάδα του Β' ομίλου (Γερμανία, Λιθουανία ή Φινλανδία) που θα αντιμετωπίσει στους «16», όντας ξανά γηπεδούχος ως οικοδέσποινα της διοργάνωσης. Εκτός οι Τσέχοι χωρίς νίκη (0-5).

Για τους νικητές, που είχαν 17/36 τρίποντα (47%) 23/32 δίποντα (72%) και 31 ασίστ, οι Ντάβις Μπέρτανς και Νταϊρίς Μπέρτανς είχαν από 20 πόντους, με τους Ρόλαντς Σμιτς και Κρίσταπς Πορζίνγκις να προσθέτουν από 16 πόντους έκαστος. Για την Τσεχία στους 11 πόντους έφτασαν οι Βιτ Κρέιτσι, Οντρέι Σενάλ και Μάρτιν Πέτερκα.

Άντεξε ένα δεκάλεπτο η Τσεχία

Το ανταγωνιστικό της πρόσωπο μόνο για τα πρώτα δέκα λεπτά έδειξε η Τσεχία, που με τους Σενάλ και Πετέρκα έμενε κοντά στο σκορ (14-19). Από την άλλη πλευρά ο Ντάβις Μπέρτανς με τρία τρίποντα πρωταγωνιστούσε για τη Λετονία, που έκλεισε την πρώτη περίοδο στο υπέρ της 24-30. Με τρίποντο του Πορζίνγκις η διαφορά έπιασε διψήφια επίπεδα (31-41) και μαζί με τον Κούρουκς διαμόρφωσαν το 44-59 του ημιχρόνου, στο τέλος του οποίου η ομάδα του Λούκα Μπάνκι είχε μοιράσει ήδη 17 ασίστ.

Έφτασε ως το +41 η Λετονία

Η Τσεχία δεν μπορούσε να αντιδράσει και μοιραία η απόσταση άνοιγε διαρκώς. Με 7 σερί πόντους ο Ντάβις Μπέρτανς έκανε το 48-71 και ο Στάινμπεργκς με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στο +31 (55-86) πριν το 56-86 της τρίτης περιόδου. Η... ανηφόρα συνεχίστηκε με τον Ντάιρις Μπέρτανς να γράφει με τρίποντο την κατοστάρα (59-100) και το 75-109 να σημαδεύει το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 44-59, 56-86, 75-109

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

