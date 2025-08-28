Σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι χαμηλού ρυθμού η Γαλλία κέρδισε «σβηστά» το Βέλγιο με ___ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Eurobasket. Σε πλήρη rotation ο Φοτού πριν το ντέρμπι με τη Σλοβενία.

Χωρίς να συναντήσει κανένα πρόβλημα η Γαλλία επικράτησε άνετα των Βέλγων επιβεβαιώνοντας πλήρως τον όρο του φαβορί. Πήγε τη διαφορά μέχρι το +27 στην τρίτη περίοδο χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, με τις δύο ομάδες να σκέφτονται από πολύ νωρίς τη συνέχεια στο τουρνουά. Στην επόμενη αγωνιστική (2η) του Δ' ομίλου η Γαλλία παίζει κόντρα στη Σλοβενία (30/8, 18:00), ενώ το Βέλγιο αντιμετωπίζει την Ισλανδία (30/8, 15:00).

Είναι χαρακτηριστικό πως και οι έντεκα από τους δώδεκα παίκτες της Γαλλίας αγωνίστηκαν πάνω από 12 λεπτά, με τον Μπιλάλ Κουλιμπαλί και τον Έλι Οκόμπο να πετυχαίνουν από 12 πόντους. Ακολούθησε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε με 11 πόντους και οι Ζακαρί Ρισασέ, Ναντίρ Ιφί με 10 πόντους έκαστος. Για το Βέλγιο, που έμεινε σε χαμηλά στάνταρ, ο Χανς Βανβίν έβαλε 13 πόντους και ο Ισμαέλ Μπάκο 11 πόντους.

Έλεγξε από την αρχή το παιχνίδι η Γαλλία

Θέλοντας να βρουν επιθετικό ρυθμό, αλλά χωρίς επιτυχία, οι Γάλλοι προηγήθηκαν 5-12 στο πεντάλεπτο, με τον Κουλιμπαλί να παίρνει τις περισσότερες προσπάθειες. Παρά την αστοχία τους στα τρίποντα (0/7), ανάγκασαν τους αντιπάλους τους σε 8 λάθη και με τον Σαρ να δίνει λύσεις στη ρακέτα το δεκάλεπτο έκλεισε στο 10-18.

Με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα συνέχισαν οι παίκτες του Φρεντερίκ Φοτού και με πλουραλισμό στο σκορ ξέφυγαν με 13-28. Το Βέλγιο έχανε και τα ριμπάουντ και δεν μπορούσε να ακολουθήσει, με αποτέλεσμα η Γαλλία να ανοίξει την απόσταση κυρίως με inside game στο 20-38, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 27-43.

Καθάρισε με το +27 η Γαλλία και άνετα ως το φινάλε

Το Βέλγιο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ματς και παρότι πλησίασε σε 35-47 με τρίποντο του Σβαρτς, δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Η Γαλλία δίχως να ανεβάσει στροφές αύξησε ξανά τη διαφορά, πηγαίνοντας για πρώτη φορά στο +20 (36-56) χάρη και στον Γιαμπουσέλε. Το παιχνίδι είχε... τελειώσει από νωρίς και τα κολλητά τρίποντα των Οκόμπο και Φρανσίσκο έγραψαν το 43-70 πριν το 49-70 της τρίτης περιόδου.

Ο Μενέ ολοκλήρωσε ένα σερί 7-0 για το Βέλγιο (51-70), όμως ο Ιφί αρχικά και ο Κορντινιέ στη συνέχεια αποκατέστησαν την τάξη με το 56-81 στο 35'. Εκεί οι Γάλλοι χαλάρωσαν πάλι και η ομάδα του Ντάριο Γκέργκια απλά μάζεψε τη διαφορά, μειώνοντας ως το 64-81 και χωρίς να υπάρξει η οποιαδήποτε απειλή...

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 27-43, 49-70, 64-92

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.