Περιμένει Τσιτσιπά στους «16» ο Σαποβάλοφ

Τον Ντένις Σαποβάλοφ θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν περάσει στον δεύτερο γύρο του Μονάχου.

Ο 26χρονος τενίστας, Νο.39 στον κόσμο, λύγισε με 6-4, 3-6, 6-2 τον Τάλον Γκρίκσπορ και περιμένει τώρα στους «16» τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο και τον Φάμπιαν Μαροζάν, που αρχίζει περίπου στις 18.00.

Σαποβάλοφ και Τσιτσιπάς είχαν αναμετρηθεί και πριν από μερικές εβδομάδες στον πρώτο γύρο του Indian Wells, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής είχε ηττηθεί στα τρία σετ.

Ο Καναδός υπερτερεί ξεκάθαρα στο head to head, καθώς έχει κερδίσει πέντε από τις επτά συναντήσεις τους.

Στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης πέρασε και ο Ζοάο Φονσέκα, που επικράτησε με 7-6(1), 6-3 του Αλεχάντρο Ταμπίλο και θα παίξει στη συνέχεια με τον Αρτούρ Ριντερκνές.