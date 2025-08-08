Από το Μόντρεαλ ως το Τορόντο οι πανηγυρισμοί για την Εμπόκο (vid)

Την ώρα που ολοκληρώθηκε ο τελικός με τη Ναόμι Οσάκα, ήταν σε εξέλιξη η μάχη του Μπεν Σέλτον με τον Καρέν Χατσάνοφ για τον τίτλο στο Τορόντο και προκλήθηκε αναστάτωση.
Ήταν τέτοια η φασαρία από τον κόσμο, που ο αγώνας διακόπηκε για λίγα λεπτά, φέρνοντας σύγχυση στους δύο παίκτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβη. Ο απορημένος Σέλτον, μάλιστα, πήγε να ρωτήσει τον umpire!
Δείτε τη σκηνή στο βίντεο...
On the court confusion 😆— Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2025
A special moment for Canadian tennis as the crowd hears news that Victoria Mboko has won the title in Montreal 🤩#NBO25 pic.twitter.com/56OgDcZX2t