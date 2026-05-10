Γαλάζια «αλληλοκαρφώματα» και σενάρια εκλογών: Ποιοι εκτοξεύουν φίλια πυρά στον Δένδια

Το «κάδρο» του εσωτερικού της Νέας Δημοκρατίας.

Τα σενάρια για κάλπες το φθινόπωρο έχουν πάρει φωτιά, γεγονός που προκαλεί αναβρασμό στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

«Ανταρσία» δεν υπήρξε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ, ωστόσο ενόψει και του συνεδρίου - που ξεκινά την Παρασκευή (15/5) - άρχισαν τα «αλληλοκαρφώματα».

Όπως φάνηκε και στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπουργοί εκτοξεύουν φίλια πυρά σε άλλους υπουργούς, ενώ βουλευτές «γκρινιάζουν» για τους εξωκοινοβουλευτικούς. Τα όσα είπε ο Αδ. Γεωργιάδης «φωτογραφίζοντας» τον Ν. Δένδια πυροδότησαν συζητήσεις, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να επιλέγει να μην απαντήσει και τα βλέμματα πλέον να στρέφονται στο συνέδριο της Ν.Δ.

Υπενθυμίζεται πως μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ ο κ. Γεωργιάδης είπε «10, 15 μιλάμε» και συμπλήρωσε «υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες για τους υπουργούς: αυτοί που δεν μιλάνε καθόλου, αυτοί που μιλάνε για όλα και αυτοί που μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα». Συνέχισε σε ανάλογο τόνο, λέγοντας ότι «κάποιοι θα πήγαιναν και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν». Μάλιστα παρά το γεγονός πως η συγκεκριμένη ατάκα πυροδότησε συζητήσεις - καθώς φάνηκε πως πήγαινε προς την πλευρά του Νίκου Δένδια που πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Πορτογαλία - ο υπουργός Υγείας επανήλθε. Την επόμενη ημέρα σχολίασε πως κάποιοι είναι σε ένα αεροπλάνο και «γυρνάνε το σύμπαν», φουντώνοντας εκ νέου τη συζήτηση.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, που μίλησε χθες (9/5) στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, επικεντρώθηκε σε θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και μόνο στο κλείσιμο έκανε μια ευρύτερη πολιτική αναφορά. Συγκεκριμένα είπε πως στις επόμενες εκλογές το ερώτημα είναι «ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός, έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα;» και προσέθεσε «το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης».

Να σημειωθεί εδώ πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Γεωργιάδης «φωτογραφίζει» τον κύριο Δένδια, χωρίς να τον κατονομάζει. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο του 2025 με αφορμή την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ο κ. Γεωργιάδης είχε σχολιάσει «η μόνη περίπτωση να μη μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι στη ΜΕΘ αλλά και σε κώμα». Με τον τρόπο αυτό είχε επιλέξει να σχολιάσει την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τη Βουλή, όταν πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την επίμαχη τροπολογία.

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας σε γενικές γραμμές επιλέγει να τοποθετείται κυρίως για τα θέματα του υπουργείου. Ωστόσο είχαν συζητηθεί εντόνως τα όσα είχε πει το Φεβρουάριο σε κομματική εκδήλωση, καθώς είχε εκφράσει την «αγωνία» του για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος και για το γεγονός πως - όπως είπε - πολλές φορές «έχουν μπροστά κάτι δυάρια». Μάλιστα σχολίασε «άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό που μας αξίζει» και είχε παραπέμψει στο συνέδριο του κόμματος για τη σχετική συζήτηση.

Η επόμενη ημέρα

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία στόχος είναι να επικρατήσουν ….ήρεμα νερά στο εσωτερικό της Ν.Δ, καθώς έχουν επανέλθει τα σενάρια για επιτάχυνση του χρόνου των εκλογών. Μια σειρά πάντως αναφορών που γίνονται δεν έχουν σχέση με τον σχεδιασμό στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά κοιτάνε προς την επόμενη ημέρα στη Ν.Δ., όποτε και αν ανοίξει η σχετική συζήτηση.

Ο Νίκος Δένδιας είναι ο δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης και θεωρείται ένας ισχυρός «δελφίνος». Το γεγονός πως έχει γαλάζιες ρίζες - «πάντα νεοδημοκράτης ήμουν από μικρό παιδί» υπενθύμισε τον Φεβρουάριο μιλώντας σε κομματικό ακροατήριο - του δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθεί και σε ένα παραδοσιακό κοινό του κόμματος.

Την ίδια στιγμή, ο Άδωνις Γεωργιάδης - που ήταν υποψήφιος στις εσωκομματικές κάλπες το 2016 - θέλει να διατηρήσει την σχέση που έχει με ένα δεξιόστροφο ακροατήριο. Σε κάθε περίπτωση, όποτε και αν ανοίξει η συζήτηση για την επόμενη ημέρα, δύσκολα μπορεί να φανταστεί κάποιος πως οι δύο υπουργοί θα είναι στην ίδια πλευρά στην εσωκομματική «σκακιέρα».

Ποιοι δεν ιδρώνουν την φανέλα;

Οι αναφορές του κ. Γεωργιάδη δεν ήταν οι μόνες καυστικές τοποθετήσεις που έγιναν κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Υπουργοί και βουλευτές άφησαν αιχμές για κάποιους που δεν βγαίνουν μπροστά, με κάποιες από αυτές τις αναφορές να εκτιμάται πως πήγαιναν προς την πλευρά Δένδια και κάποιες άλλες να απευθύνονται ευρύτερα προς πρωτοκλασάτα στελέχη που μιλάνε μόνο για θέματα του υπουργείου τους.

Για παράδειγμα, ο Θάνος Πλεύρης είπε πως δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους. Ο Τάκης Θοδωρικάκος από την πλευρά του, σημείωσε πως απαιτείται ισχυρή ενότητα της Νέας Δημοκρατίας στην μάχη για τις εκλογές και τόνισε «οι απόντες να αναλάβουν ευθύνη της απουσίας τους». Αλλά και βουλευτές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το γεγονός πως δεν υπερασπίζονται όλοι με τον ίδιο ζήλο την ασκούμενη πολιτική. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος μίλησε για παράδειγμα για «συναδέλφους που αρνούνται να βγουν στη μάχη».

Στη Νέα Δημοκρατία έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση για το αν κάποιοι «δεν ιδρώνουν την φανέλα». Στα πηγαδάκια συζητείται εντόνως πως γνωστά ονόματα της κυβέρνησης μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκια τους και… αποφεύγουν να τοποθετηθούν όταν κυριαρχούν στην επικαιρότητα δύσκολα για την κυβέρνηση θέματα. Ουσιαστικά δηλαδή τους κατηγορούν πως επιλέγουν να μην «τσαλακώνονται» και πως βγαίνουν μπροστά μόνο στα εύκολα.

Το… ένστικτο της αυτοσυντήρησης

Όπως ήδη αναφέρθηκε, «ανταρσία» δεν υπήρξε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κάτι που σε ένα βαθμό οφείλεται στο «μασάζ» που προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει και μια άλλη αιτία.

Με τα σενάρια για κάλπες το φθινόπωρο να έχουν αναζωπυρωθεί επικρατεί και το… ένστικτο της αυτοσυντήρησης και οι βουλευτές - αν και διατύπωσαν παράπονα και προβληματισμούς - δεν θέλουν να δυναμιτίσουν το κλίμα. Άλλωστε στόχος είναι η επανεκλογή και αυτό συνδέεται και με τις επιδόσεις της Ν.Δ, κάτι που σημαίνει πως δεν πρέπει να περνά προς τα έξω μια εικόνα γενικευμένων εσωκομματικών συγκρούσεων.

Πηγή: ethnos.gr