MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Το πρόγραμμα του Ηρακλή στη Γ' κατηγορία της ΕΠΣΜ

Ανανεώθηκε: 30-09-2019 18:32
Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
0
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Γ' κατηγορίας της ΕΠΣΜ, με τον Ηρακλή να εκκινεί τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις κόντρα στον Ερμή Μηχανιώνας

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Γ' κατηγορίας της ΕΠΣΜ. Ο Ηρακλής μετέχει στον 3ο όμιλο της κατηγορίας και πρόκειται να ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις απέναντι στον Ερμή Μηχανιώνας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:  

1η αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 – ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2η αγωνιστική
ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ

3η αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ – ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4η αγωνιστική
ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5η αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 – ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

6η αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926

7η αγωνιστική
ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ – ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ

8η αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9η αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ – ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το πρόγραμμα του Ηρακλή στη Γ' κατηγορία της ΕΠΣΜ
EVENTS