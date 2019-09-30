Το πρόγραμμα του Ηρακλή στη Γ' κατηγορία της ΕΠΣΜ

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Γ' κατηγορίας της ΕΠΣΜ. Ο Ηρακλής μετέχει στον 3ο όμιλο της κατηγορίας και πρόκειται να ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις απέναντι στον Ερμή Μηχανιώνας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 – ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2η αγωνιστική
ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
3η αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ – ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4η αγωνιστική
ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5η αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 – ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
6η αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
7η αγωνιστική
ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ – ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
8η αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9η αγωνιστική
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ – ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ