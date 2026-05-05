Γκουαρντιόλα: «Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα θα παλέψουμε»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μετά την γκέλα της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Έβερτον (3-3), τόνισε ότι η ομάδα του θα παλέψει μέχρι το φινάλε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι «Σίτιζενς» έχασαν τεράστια ευκαιρία για να προσθέσουν έξτρα πίεση στην Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να κρατούν πλέον την τύχη στα χέρια τους για την κατάκτηση του τίτλου.

«Ήμασταν εξαιρετικοί! Παίρνουμε τον βαθμό, και μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Η Έβερτον εκτός έδρας είναι πάντα δύσκολη αντίπαλος.

Δίνω τα εύσημα σε αυτούς για την ψυχραιμία και την επιθετικότητά τους. Δεν έχω κάτι άλλο να πω», ανέφερε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς ο Πεπ Γκουαρντιόλα.