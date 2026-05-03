Κριτική Παναθηναϊκού: MVP ο Λαφόν, έβγαλαν όλοι ψυχή

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Κορυφαίος ο Λαφόν, έβγαλαν όλοι ψυχή παρά το αριθμητικό μειονέκτημα.

Αλμπάν Λαφόν: Καταπληκτική εμφάνιση για τον «πράσινο» τερματοφύλακα, που σταμάτησε κάθε τελική της ΑΕΚ προς την εστία, δεν έκανε λάθη με την μπάλα στα πόδια και γενικά ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου.

Χάβι Ερνάντεθ: Αρνητικός πρωταγωνιστής για την ομάδα του ο Ισπανός αμυντικός, που αποβλήθηκε πριν την συμπλήρωση 20 λεπτών και άφησε το «Τριφύλλι» με 10 παίκτες από πάρα πολύ νωρίς.

Ίνγκι Ίνγκασον: Καλός ο Ισλανδός στόπερ, που κέρδισε μονομαχίες, είχε θετική παρουσία στο γήπεδο και έδειξε μάλιστα την ηγετική του φύση και στις στιγμές που προέκυψε ένταση.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Κέρδισε μονομαχίες ο Αμερικανός στόπερ, που σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα κουβάλησε την μπάλα για να φτιάξει παιχνίδι για την ομάδα του. Υπέπεσε πάντως και σε λάθη που θα μπορούσαν να στοιχίσουν στο «Τριφύλλι».

Γιώργος Κυριακόπουλος: Ταλαιπωρήθηκε στα μετόπισθεν, ενώ στην επίθεση είχε μια μεγάλη ευκαιρία να χριστεί σκόρερ αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει από πλεονεκτικό σημείο τον Στρακόσα.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Καλή εμφάνιση για τον Ιταλό, που βοήθησε και ανασταλτικά και δημιουργικά, είχε ένταση στο παιχνίδι του και γενικά ήταν θετικός στην πλευρά του.

Σωτήρης Κοντούρης: Ο Έλληνας χαφ υπέπεσε σε λάθη που έδωσαν ευκαιρίες στην ΑΕΚ, όμως είχε καλές στιγμές στο παιχνίδι, τόσο στον ανασταλτικό τομέα, όσο και με την μπάλα στα πόδια.

Άνταμ Τσέριν: Θετικός ο Σλοβένος, που είχε καλή απόδοση στην μεσαία γραμμή και πήγε να πετύχει μάλιστα ένα υπέροχο γκολ στα τελευταία λεπτά.

Βισέντε Ταμπόρδα: Δεν του πήγε το παιχνίδι όπως θα ήθελε και δεν μπόρεσε να απειλήσει την αντίπαλη εστία ή να φτιάξει κάποια μεγάλη φάση για τους συμπαίκτες του.

Σαντίνο Αντίνο: Ούτε ο έτερος Αργεντινός ανησύχησε ιδιαίτερα τον Στρακόσα και τους αμυντικούς της ΑΕΚ, παρά την ενέργεια που είχε στο παιχνίδι του.

Ανδρέας Τετέι: Σημείο αναφοράς στην «πράσινη» επίθεση, ταλαιπώρησε όλους τους αμυντικούς της Ένωσης, είχε ευκαιρίες και θα μπορούσε να πετύχει κάποιο γκολ, αποτελώντας μόνιμο κίνδυνο για τους «κιτρινόμαυρους». Παράλληλα κέρδισε πάρα πολλά φάουλ, αφού ήταν αδύνατον να τον σταματήσει κάποιος στο ένας εναντίον ενός.

Τάσος Μπακασέτας: Πολύ καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε ο «πράσινος» αρχηγός, που έδειξε μάλιστα ιδιαίτερο ζήλο και στο ανασταλτικό κομμάτι. Είχε και μια τεράστια ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του στις καθυστερήσεις, αλλά σημάδεψε λίγο άουτ.

Φακούντο Πελίστρι: Είχε όρεξη να τρέξει και να ταλαιπωρήσει τους αντίπαλους αμυντικούς, αλλά δεν κατάφερε να δώσει κάτι ουσιαστικό στην ομάδα του.

Ανάς Ζαρουρί: Ούτε ο Μαροκινός φάνηκε ιδιαίτερα στα λεπτά που έπαιξε, παρά την διάθεσή του.

Μίλος Πάντοβιτς: Έπαιξε για λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.