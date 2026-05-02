Ο Χουλκ αποχωρεί από την Ατλέτικο Μινέιρο

Ο Χουλκ κάνει βαλίτσες για να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μινέιρο, βάζοντας τέλος σε μια πορεία που ξεκίνησε το 2021.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, ο 39χρονος επιθετικός είναι έτοιμος για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του καθώς δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του.

Όλα δείχνουν πως η επόμενη ομάδα θα είναι η Φλουμινένσε, με την οποία βρίσκεται ήδη σε επαφές εδώ και καιρό.

Ο Χουλκ έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία στο ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Πόρτο, Ζενίτ και Σανγκάη SIPG, ενώ στη Βραζιλία αποτέλεσε ηγετική μορφή της Ατλέτικο Μινέιρο.

Παρά την ηλικία του, συνεχίζει να αναζητά νέες προκλήσεις, με τη Φλουμινένσε να θέλει να προσθέσει στο ρόστερ της έναν παίκτη με τεράστια εμπειρία και ποιότητα