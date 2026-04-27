Το SDNA είχε δείξει το… δρόμο της (νέας) συμφωνίας ΑΕΚ – Βίντα

H εξέλιξη της εσωτερικής υπόθεσης στην Ένωση με πρωταγωνιστή τον Κροάτη, στόπερ, Ντομαγκόι Βίντα, έρχεται να επιβεβαιώσει όσα δήλωνε αποκλειστικά στο SDNA ο εκπρόσωπός του στις 4 Φεβρουαρίου και το update ρεπορτάζ στις 25 Φεβρουαρίου.

Ο Ντομαγκόι Βίντα ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την επέκταση της συνεργασίας τους κατά έναν ακόμη χρόνο, με τις επίσημες ανακοινώσεις να θεωρούνται θέμα χρόνου.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτελούσε κοινή επιθυμία όλων των πλευρών και ουσιαστικά έρχεται να επιβεβαιώσει όσα είχαν επί της ουσίας αποκαλυφθεί ήδη από τις 4 Φεβρουαρίου.

Εκείνη την ημέρα ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, Νέρμιν Τσένγκιτς, μιλώντας αποκλειστικά στο SDNA, έπαιρνε ξεκάθαρες αποστάσεις από τα δημοσιεύματα την Κροατία που ήθελαν τον έμπειρο στόπερ υποψήφιο για το τεχνικό επιτελείο της εθνικής ομάδας δίπλα στον Ζλάτκο Ντάλιτς ενόψει του επερχόμενου Μουντιάλ.

Αντιθέτως, είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι ο έμπειρος αμυντικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ και τη νέα σεζόν.

Το SDNA επανήλθε με update ρεπορτάζ στις 25 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας πως η εσωτερική υπόθεση της υπογραφής νέου συμβολαίου με τον Βίντα, όχι απλά βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, αλλά απομένουν μόνο λεπτομέρειες για να «κλειδώσει» η συμφωνία.