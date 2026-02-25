ΑΕΚ: Τα τελευταία… κουτάκια για το νέο συμβόλαιο του Βίντα

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ με φόντο την καινούργια συμφωνία του Κροάτη στόπερ με την Ένωση.

Την ώρα που ο Ντομαγκόι Βίντα «φλερτάρει» έντονα με θέση στην αρχική ενδεκάδα εν όψει του επόμενου αγώνα (1/2) της ΑΕΚ κόντρα στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό, κατά όπως φαίνεται είναι θέμα χρόνου να επικυρωθεί η συμφωνία για το νέο συμβόλαιο του Κροάτη στόπερ με την Ένωση,

Το τρέχον συμβόλαιο λήγει το προσεχές καλοκαίρι, ωστόσο επιθυμία και των δύο πλευρών είναι να πορευτούν μαζί και την επόμενη σεζόν.

Παρεμπιπτόντως, να θυμίσουμε πως ο Νέρμιν Τσένγκιτς, εκπρόσωπος του 36χρονου ποδοσφαιριστή, μέσω αποκλειστικών δηλώσεων του στο SDNA στις 4 Φεβρουαρίου είχε καταθέσει την εκτίμηση πως ο Βίντα θα κυκλοφορεί και του χρόνου με τη φανέλα της ΑΕΚ.

«Ο Ντομαγκόι Βίντα εξακολουθεί να αισθάνεται σε άριστη φόρμα, όπως έδειξε και στα τελευταία παιχνίδια του Conference League. Νομίζω ότι θα παίξει για την ΑΕΚ και την επόμενη σεζόν.

Ο προπονητής είναι πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Αναμένουμε ανανέωση τις επόμενες εβδομάδες» δήλωνε εκείνη την περίοδο ο Βόσνιος μάνατζερ.

Εσχάτως και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNΑ, απομένουν να διευθετηθούν κάποιες μικρές λεπτομέρειες προκειμένου να κλειδώσει η νέα συμφωνία που θα κρατήσει τον Βίντα στο ρόστερ της ΑΕΚ.