Καντεβέρε: Το ρόδι έσπασε, είναι όμως αρκετό;

Ο Τίνο Καντεβέρε σκόραρε για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα, λίγο πριν το φινάλε της σεζόν, η προσφορά του όμως είναι πολύ μεγαλύτερη από τα "φτωχά" του στατιστικά

Σε έναν Άρη, ο οποίος δεν σκοράρει, όλα φταίνε. Φταίνε τα εξτρέμ, οι φορ, τα χαφ, που δεν προωθούν το παιχνίδι στην αντίπαλη περιοχή. Όλα!

Ο Τίνο Καντεβέρε αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα επιθετικού, ο οποίος ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι και δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσφέρει τα αναμενόμενα.

Ο επιθετικός από την Ζιμπάμπουε, με ένα γεμάτο βιογραφικό και πααστάσεις από κορυφαίο επίπεδο, έχει σημειώσει φέτος 15, συνολικά, εμφανίσεις με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, σε όλες τις διοργανώσεις και, σε 691 λεπτά έχει στο ενεργητικό του μόλις ...ένα γκολ. Αυτό με τον Βόλο.

Δοκάρια, ανάποδα ψαλίδια, σουτ, πλασέ, κεφαλιές, δεν ήταν αρκετά. Η γκίνια έδειχνε να τον πνίγει και να μην του αφήνει περιθώρια για "λύτρωση". Ανά τα παιχνίδια όμως ο φορ του Άρη έδειχνε πως μπαίνει όλο και περισσότερο στο νόημα και αποτελεί, εδώ και 8 αγωνιστικές, τον βασικό επιθετικό για την ομάδα. Ένας παίκτης με πλουραλισμό στο ρεπερτόριο του, ο οποίος κλέβει, πασάρει, βλέπει γήπεδο, αντέχει στα μαρκαρίσματα, παίζει τόσο εντός - όσο και εκτός περιοχής και δείχνει να κατανοεί τα θέλω του προπονητή του. Οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να βρει ρυθμό μέσα στη σεζόν, όμως τώρα μοιάζει... ακμαίος και έτοιμος για το ντεμαάζ.

Παράλληλα, απέναντι στον Βόλο, ο Καντεβέρε μοίρασε ακόμη μία ασίστ, την δεύτερη του στη σεζόν, αφήνοντας υποσχέσεις για το άμεσο μέλλον και για περισσότερα. Ίσως τώρα που "έσπασε το ρόδι" να παίξει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία του να ανέβει...