ΠΑΟΚ Β: «Μέσα» ο Κοσίδης ενόψει ΠΑΣ - Παραμένει εκτός ο Μπαταούλας

Με τον Γιώργο Κοσίδη η αποστολή του ΠΑΟΚ Β για τον αυριανό (8/4 15:00) αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννενα - Παραμένει στα «πιτς» ο Δημήτρης Μπαταούλας με κάταγμα στη μύτη.

Η «μίνι» ασπρόμαυρη προετοιμασία της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου ολοκληρώθηκε, καθώς μόλις λίγα 24ωρα μετά τον αγώνα στην Καβάλα, ακολουθεί η εμβόλιμη αγωνιστική (7η) κόντρα στον υποβιβασμένο ΠΑΣ Γιάννενα.

Οι Θεσσαλονικείς σε περίπτωση νίκης, «αγκαλιάζουν» την παραμονή, καθώς τις δύο τελευταίες αγωνιστικές αντιμετωπίζουν τις δύο υποβιβασμένες ομάδες της πόλης (Καμπανιακός-Μακεδονικός).

Ο Ντάνι Πονς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Μπαταούλα λόγω κατάγματος στη μύτη, αντίθετα επιστρέφει στην αποστολή ο Γιώργος Κοσίδης, που ξεπέρασε την ίωση. «Μέσα» και ο Έντι Ντούνγκα.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Στεργιάκης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Ντούνγκα, Χιμένεθ, Τσοπούρογλου , Καλόγηρος, Καλαϊτσίδης, Αλμασίδης, Σαρρής, Αδάμ, Τσιφούτης, Ραϊχανί, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.