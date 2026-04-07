ΠΑΟΚ Β: «Μέσα» ο Κοσίδης ενόψει ΠΑΣ - Παραμένει εκτός ο Μπαταούλας

Η «μίνι» ασπρόμαυρη προετοιμασία της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου ολοκληρώθηκε, καθώς μόλις λίγα 24ωρα μετά τον αγώνα στην Καβάλα, ακολουθεί η εμβόλιμη αγωνιστική (7η) κόντρα στον υποβιβασμένο ΠΑΣ Γιάννενα.
Οι Θεσσαλονικείς σε περίπτωση νίκης, «αγκαλιάζουν» την παραμονή, καθώς τις δύο τελευταίες αγωνιστικές αντιμετωπίζουν τις δύο υποβιβασμένες ομάδες της πόλης (Καμπανιακός-Μακεδονικός).
Ο Ντάνι Πονς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Μπαταούλα λόγω κατάγματος στη μύτη, αντίθετα επιστρέφει στην αποστολή ο Γιώργος Κοσίδης, που ξεπέρασε την ίωση. «Μέσα» και ο Έντι Ντούνγκα.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:
Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Στεργιάκης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Ντούνγκα, Χιμένεθ, Τσοπούρογλου , Καλόγηρος, Καλαϊτσίδης, Αλμασίδης, Σαρρής, Αδάμ, Τσιφούτης, Ραϊχανί, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.