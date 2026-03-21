Η Μπράιτον χάρη σε δύο γκολ του Γουέλμπεκ νίκησε απόλυτα δίκαια 2-1 την Λίβερπουλ, η οποία μπορεί να μείνει εκτός 5άδας στο τέλος της αγωνιστικής.

Ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ μιας απογοητευτικής σεζόν προσέθεσε η ομάδα του Άρνε Σλοτ, η οποία έχασε με 2-1 από την Μπράιτον στο AMEX και έφτασε τις 10 ήττες έπειτα από 31 αγωνιστικές στην Premier League. Οι Reds θα μπορούσαν να δεχθούν περισσότερα γκολ από τα δύο που σημείωσε ο Ντάνι Γουέλμπεκ και μπορεί να μείνουν έξω και από την 5άδα αν η Τσέλσι πάρει το δικό της ματς. Στην 8η θέση ανέβηκαν οι Γλάροι, για τους οποίους ήταν στην αποστολή ο Μπάμπης Κωστούλας. Με καθυστερήση 15 λεπτών ξεκίνησε το ματς λόγω ατυχήματος σε αυτοκινητόδρομο.

Δεν άρχισε καλά ο αγώνας για την Λίβερπουλ, η οποία στο 8' έχασε με τραυματισμό τον Εκιτίκε [μπήκε ο Τζόουνς] και στο 14' βρέθηκε πίσω στο σκορ όταν ο Γουέλμπεκ έκανε το 1-0 έπειτα από πλάγιο άουτ και επαφή του Γκόμες. Οι Reds αντέδρασαν με την κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 22' αλλά ο Φερμπρούγκεν απέκρουσε και στο 24' το φάουλ του Σόμποζλαϊ πέρασε άουτ. Η ισοφάριση για την ομάδα του Άρνε Σλοτ ήρθε από ένα «δώρο» στο 30' καθώς ο Ντανκ έκανε με κεφαλιά ακατανόητο γύρισμα προς τα πίσω, ο Κέρκεζ το κατάλαβε και με εκπληκτική one-touch λόμπα έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με 1-1.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης ήρθε το νέο πλήγμα για την Λίβερπουλ. Στο 56’ ο Μίντεχ έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Χίνσελγουντ έστρωσε στον Γουέλμπεκ [12 γκολ φέτος, επίδοση-ρεκόρ στην PL] που από κοντά δεν αστόχησε και το VAR τσέκαρε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Στη συνέχεια, η Μπράιτον φάνηκε να έχει πολύ περισσότερες δυνάμεις κόντρα σε μια κουρασμένη ομάδα και το σκορ έμεινε στο 2-1 χάρη στον Μαμαρντασβίλι. Ο Γεωργιανός απέκρουσε στο 62’ τη σουτάρα του Γκόμες, στο 68’ νίκησε σε τετ-α-τετ τον Μίντεχ και το ματς έφυγε με τη χαμένη ευκαιρία του Χίνσελγουντ φάτσα με το γκολ μετά την πάσα του Μιτόμα.