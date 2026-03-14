Η Μάντσεστερ Σίτι προηγήθηκε, όμως η Γουέστ Χαμ είχε… Μαυροπάνο και ο Έλληνας στόπερ με δικό του γκολ (1-1) έκανε τεράστιο δώρο στην [πρώην ομάδα του] Άρσεναλ στη «μάχη» του τίτλου.

Καλύτερο δώρο δεν θα μπορούσε να κάνει στην πρώην ομάδα του ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος έπαιξε εκπληκτικά στον αγώνα του Λονδίνου. Ο Έλληνας σέντερ-μπακ ισοφάρισε για την Γουέστ Χαμ και τη βοήθησε να κρατήσει το 1-1 με το οποίο η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στο -9 από την Άρσεναλ με έναν αγώνα λιγότερο. Με τον πολύτιμο βαθμό, τα Σφυρίά έριξαν την Νότιγχαμ Φόρεστ στη ζώνη του υποβιβασμού και περιμένουν.

Η Σίτι είχε την κατοχή από το πρώτο μέρος, όμως πέρα από ένα φάουλ του Μαρμούς στο 22’ δεν είχε άλλη σημαντική ευκαιρία. Παρά το γεγονός αυτό, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που ήταν στην εξέδρα λόγω τιμωρίας και έδινε οδηγίες από το κινητό, άνοιξε το σκορ στο 32’ όταν έπειτα από ομαδική προσπάθεια ο Αΐτ Νούρι έβγαλε αριστερά στον Μπερνάρντο Σίλβα και εκείνος με απίστευτο σκάψιμο έκανε το 0-1. Αυτό, έμεινε μόλις για 3 λεπτά καθώς η Γουέστ Χαμ έπειτα από κόρνερ του Μπόουεν και κεφαλιά οριζόντιο-και-μέσα από τον Μαυροπάνο, έφερε το ματς στα ίσα (1-1).



Στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Σεμένιο είχε σουτ μόλις άουτ και στην αρχή του δεύτερου ο Μαρμούς επίσης δεν βρήκε στόχο και η Σίτι μετέφερε το ματς στο αντίπαλο μισό έχοντας 1-15 κόρνερ και 1-23 τελικές. Δυστυχώς για την ομάδα του Πεπ, ο Χέρμανσεν είχε τις απαντήσεις, στο 84’ ο Ράιντερς είχε δοκάρι και στο 95’ ο Γκουέχι μεγάλη ευκαιρία, με το 1-1 να διατηρείται μέχρι το φινάλε.