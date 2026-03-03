Λεονάρντο Ζαρντίμ: Μένει... Βραζιλία ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» προπονητής!

Μετά την Κρουζέιρο, ο 51χρονος Πορτογάλος τεχνικός έδωσε... τα χέρια με τη Φλαμένγκο, αντικαθιστώντας τον Φιλίπε Λουίς.

Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ συμφώνησε με τον άλλοτε τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ και νυν της Φλαμένγκο, Χοσέ Μπότο, ώστε να αναλάβει τις τύχες των «ροσσονέρι».

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού σε 26 αγώνες (2012-13) και ο άνθρωπος που συνέδεσε την παρουσία του στη Μονακό (2014-2019) με το «ξεπέταγμα» του Κιλιάν Μπαπέ στο ευρωπαϊκό στερέωμα, θα υπογράψει με τη «Φλα» ως το καλοκαίρι του 2027.

Το φορτίο που θα αναλάβει δεν είναι απλό, καθώς ο Φιλίπε Λουίς αναγέννησε τη Φλαμένγκο, κατακτώντας επτά τίτλους σε 18 μήνες, όμως γνωρίζει το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα λόγω της θητείας στον πάγκο της Κρουζέιρο σε 55 αγώνες μέσα στο 2025.

Η ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για τη συμφωνία Φλαμένγκο και Λεονάρντο Ζαρντίμ: