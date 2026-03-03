Λεονάρντο Ζαρντίμ: Μένει... Βραζιλία ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» προπονητής!

Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ συμφώνησε με τον άλλοτε τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ και νυν της Φλαμένγκο, Χοσέ Μπότο, ώστε να αναλάβει τις τύχες των «ροσσονέρι».
Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού σε 26 αγώνες (2012-13) και ο άνθρωπος που συνέδεσε την παρουσία του στη Μονακό (2014-2019) με το «ξεπέταγμα» του Κιλιάν Μπαπέ στο ευρωπαϊκό στερέωμα, θα υπογράψει με τη «Φλα» ως το καλοκαίρι του 2027.
Το φορτίο που θα αναλάβει δεν είναι απλό, καθώς ο Φιλίπε Λουίς αναγέννησε τη Φλαμένγκο, κατακτώντας επτά τίτλους σε 18 μήνες, όμως γνωρίζει το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα λόγω της θητείας στον πάγκο της Κρουζέιρο σε 55 αγώνες μέσα στο 2025.
Η ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για τη συμφωνία Φλαμένγκο και Λεονάρντο Ζαρντίμ:
🚨❤️🖤 Leonardo Jardim has agreed all terms to become new Flamengo manager, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026
Agreement sealed until June 2027 as he’s the replacement for Filipe Luis. 🇧🇷 pic.twitter.com/JmJpPzNVwo