Απρόσμενο φινάλε για τον Λεονάρντο Ζαρντίμ στην Κρουζέιρο!

Λίγο μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Βραζιλίας, ο Πορτογάλος τεχνικός έλυσε την συνεργασία του με την Κρουζέιρο!

Εντελώς απροσδόκητα, δίχως να το περιμένει κανείς ο Λεονάρντο Ζαρντίμ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Κρουζέιρο. Με τον Πορτογάλο στο τιμόνι, η ομάδα του Μπέλο Οριζόντε τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, την καλύτερη εδώ και 11 χρόνια.

Ο αποκλεισμός από την Κορίνθιανς (και μάλιστα στα πέναλτι) στα ημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας φαίνεται ότι πόνεσε πολύ τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, που μίλησε για μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της καριέρας του.

Μετά από μία πολύ πετυχημένη, αλλά άτιτλη σεζόν, ο 51χρονος τεχνικός αποφάσισε να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Κρουζέιρο, που ανακοίνωσε επίσημα το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.