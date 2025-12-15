Απρόσμενο φινάλε για τον Λεονάρντο Ζαρντίμ στην Κρουζέιρο!

Εντελώς απροσδόκητα, δίχως να το περιμένει κανείς ο Λεονάρντο Ζαρντίμ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Κρουζέιρο. Με τον Πορτογάλο στο τιμόνι, η ομάδα του Μπέλο Οριζόντε τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, την καλύτερη εδώ και 11 χρόνια.
Ο αποκλεισμός από την Κορίνθιανς (και μάλιστα στα πέναλτι) στα ημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας φαίνεται ότι πόνεσε πολύ τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, που μίλησε για μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της καριέρας του.
Μετά από μία πολύ πετυχημένη, αλλά άτιτλη σεζόν, ο 51χρονος τεχνικός αποφάσισε να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Κρουζέιρο, που ανακοίνωσε επίσημα το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.
O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026.— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 15, 2025
Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias.
Somos gratos por toda a dedicação, comprometimento e profissionalismo durante… pic.twitter.com/0XgPrhMx0F