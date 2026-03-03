Παρελθόν ο Φιλίπε Λουίς από τη Φλαμένγκο!

Μετά τη νίκη της Φλαμένγκο με 8-0 επί της Μαντουρέιρα, ο Χοσέ Μπότο ενημέρωσε τον Φιλίπε Λουίς για το τέλος της συνεργασίας τους.

Έκπληξη προκάλεσε στη Βραζιλία η είδηση ότι η Φλαμένγκο απέλυσε τον Φιλίπε Λουίς! Και μάλιστα μετά την επιβλητική νίκη με 8-0 επί της Μαντουρέιρα για το Κύπελλο. Μετά τη συνέντευξη Τύπου, ο Φιλίπε Λουίς ενημερώθηκε για την απόφαση της διοίκησης να τον απομακρύνει από τη θέση του στα αποδυτήρια του Μαρακανά από τον Χοσέ Μπότο.

Η απόφαση για την απόλυση του προπονητή, που είχε συνδυάσει την πορεία του στη «Φλα» με τίτλους, αλλά οι δύο χαμένοι τελικοί στοίχισαν, είχε ληφθεί εδώ και καιρό από τη διοίκηση. Μάλιστα, οι πρώτες σκέψεις ήταν να τον διώξουν μετά τον χαμένο τελικό του Recopa και την ήττα από τη Λανούς.

Πιθανός αντικαταστάτης του αναμένεται να είναι ο Πορτογάλος Λεονάρντο Ζαρντίμ, γνωστός στην Ελλάδα από το πέρασμά του από τον πάγκο του Ολυμπιακού.

