Στη φυλακή ο πρόεδρος του Ιωνικού για τα επεισόδια στη Νεάπολη

Ο πρόεδρος του Ιωνικού, Γιάννης Τσιριγώτης, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών και οδηγήθηκε στη φυλακή, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον αγώνα της Super League Greece ανάμεσα στην Κηφισιά και τον ΟΦΗ.

Τα γεγονότα έλαβαν χώρα στις 15 Φεβρουαρίου στο γήπεδο της Νεάπολης, όταν περίπου 20 άτομα με διακριτικά του Ιωνικού εισήλθαν στη Θύρα 1 και ήρθαν σε αντιπαράθεση με οπαδούς του ΟΦΗ. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν φραστικά επεισόδια και συμπλοκές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δυνάμεις των ΜΑΤ επενέβησαν για να αποκαταστήσουν την τάξη, ωστόσο ομάδα οπαδών επιτέθηκε εναντίον τους, εκτοξεύοντας μπουκάλια και αντικείμενα, ακόμη και καθίσματα που αποσπάστηκαν από την εξέδρα.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πραγματοποιήθηκαν έξι προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις, με έναν από τους συλληφθέντες να είναι ο Τσιριγώτης.

Όπως αναφέρθηκε, ο πρόεδρος του συλλόγου φέρεται να εξύβρισε αστυνομικούς και να αντέδρασε έντονα κατά τη σύλληψή του, ενώ κατηγορείται ότι έσπρωξε έναν εξ αυτών.

Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών, απειλή και φθορά ξένης περιουσίας.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Πειραιά, όπου το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση, με αποτέλεσμα οι καταδικασθέντες να οδηγηθούν άμεσα στη φυλακή.