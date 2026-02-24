Τέλος από τη Βάσκο ο Κουτίνιο, σε συζητήσεις με Λος Άντζελες Γκάλαξι

Ο Φιλίπε Κουτίνιο έπεισε τη διοίκηση της Βάσκο ντα Γκάμα να προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας τους και πλέον κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, αναζητώντας τον νέο του εργοδότη.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός, που στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα και Άστον Βίλα, επέστρεψε το καλοκαίρι του 2024 στη Βραζιλία, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τη Βάσκο. Ωστόσο, η δεύτερη θητεία του στον σύλλογο δεν εξελίχθηκε όπως θα επιθυμούσε.

Παρά τα 17 γκολ σε 80 συμμετοχές, ο Κουτίνιο βρέθηκε στο στόχαστρο των φιλάθλων τις τελευταίες εβδομάδες, με τις έντονες αποδοκιμασίες να τον οδηγούν σε ρήξη με το κλίμα της ομάδας. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες απείχε από τις προπονήσεις, πιέζοντας τη διοίκηση για τη λύση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας AS, ο Βραζιλιάνος άσος βρίσκεται ήδη σε επαφές με τους Λος Άντζελες Γκάλαξι, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες για το μέλλον του έμπειρου μεσοεπιθετικού, ο οποίος αναζητά μια νέα αρχή εκτός Βραζιλίας.