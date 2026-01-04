Πόση αποζημίωση θα λάβει ο Παναθηναϊκός από τη FIFA για Ντέσερς

Τι αναφέρει ο κανονισμός της FIFA για τους ποδοσφαιριστές που τραυματίζονται κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες.

Ο Νιγηριανός επιθετικός στάθηκε τρομερά άτυχος, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά με την εθνική του ομάδα στο Κόπα Άφρικα κι επέστρεψε πρόωρα στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής, έδειξε ότι έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού του, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2,5 μήνες.

Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Πράσινοι θα λάβουν αποζημίωση από τη FIFA από τη στιγμή που ο τραυματισμός του προήλθε κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα για διοργάνωση εγκεκριμένη από την παγκόσμια ομοσπονδία.

Τι ορίζει λοιπόν το "πρόγραμμα προστασίας συλλόγων" της FIFA (FIFA Club Protection Programme);

Το ανώτατο ημερήσιο επίδομα περιορίζεται το μέγιστο στα 20.548 ευρώ την ημέρα ανά τραυματισμό και ξεκινάει να υπολογίζεται μετά την 27η ημέρα που βρίσκεται εκτός κανονικού ρυθμού προπονήσεων ο ποδοσφαιριστής. Το μέγιστο ποσό ανά τραυματισμό δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που διαθέτει το σχετικό πρόγραμμα είναι 80 εκατομμύρια ετησίως.

«Η οφειλόμενη αποζημίωση βασίζεται αποκλειστικά στον πάγιο μισθό που η ποδοσφαιρική ομάδα καταβάλλει απευθείας στον ποδοσφαιριστή ως εργοδότης του. Ως "πάγιος μισθός" ορίζεται το πάγιο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται εβδομαδιαία ή σε μηνιαίες δόσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζεται σε έγγραφη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ποδοσφαιρικού σωματείου και του ποδοσφαιριστή. Η αποζημίωση δεν θα περιλαμβάνει μεταβλητά ποσά, εφάπαξ πληρωμές, πληρωμές που δεν γίνονται σε τακτική βάση ή μπόνους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μπόνους απόδοσης», σημειώνεται.

Σε ό,τι αφορά τον Ντέσερς που έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στο Τριφύλλι, κοντά στα 2 εκατ. ευρώ ετησίως, η ημερήσια αποζημίωσή του υπολογίζεται περί τις 5.300 ευρώ κι αν τελικά απουσιάσει για 2,5 μήνες (θα αποζημιωθεί μόνο για τον 1,5 ο Παναθηναϊκός), οι Πράσινοι αναμένεται να λάβουν πάνω από 200.000 ευρώ.