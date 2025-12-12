ΑΕΚ: Η... ζωγραφιά του Μαρίν κορυφαίο γκολ της 5ης αγωνιστικής (vid)

Ο Ραζβάν Μαρίν με την άπιαστη εκτέλεση φάουλ κερδίζει το βραβείο του καλύτερου γκολ της 5ης αγωνιστικής της League phase του Conference League!

Πιο συγκεκριμένα το τρομερό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρουμάνου, στη νίκη (1-2) της ΑΕΚ επί της Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία αναδείχθηκε κορυφαίο ανάμεσα στα 42 που σημειώθηκαν στις 18 αναμετρήσεις. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι ανάμεσα στα τέσσερα υποψήφια, ήταν και εκείνο του Κοϊτά της ΑΕΚ στο ίδιο παιχνίδι με το οποίο ο Αφρικανός διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Τι είπε ο Ραζβάν Μαρίν για την μαγική εκτέλεση φάουλ!

Ο Ραζβάν Μαρίν μετά το τέλος του αγώνα στη Σαμψούντα μίλησε για την καταπληκτική εκτέλεση φάουλ με την οποία έφερε το ματς στα ίσα, λέγοντας: «Εχουμε πολύ καλούς παίκτες και στις στατικές φάσεις. Εχουμε παίκτες με ποιότητα που μπορούν να πάρουν την ευθύνη. Απόψε την πήρα εγώ. Χαίρομαι που σκόραρα. Άλλη φορά ίσως κάποιος άλλος, είτε ο Μάνταλος είτε ο Κοϊτά μπορεί να πάρουν την ευθύνη και σκοράρουν. Απόψε την πήρα εγώ και χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα»

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