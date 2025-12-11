Προπονητής Σαμσουνσπόρ: «Ελπίζω να παίξουμε ξανά με την ΑΕΚ σε επόμενο γύρο»

Ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ, Τόμας Ράις τόνισε για την ήττα από την ΑΕΚ πως η ομάδα του πλήρωσε τα δικά της λάθη.

Παράλληλα, ο Γερμανός τεχνικός εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με την ελληνική ομάδα ξανά, στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

«Είχαμε καθαρές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όχι μόνο διακόπηκε το παιχνίδι, αλλά και η καλή μας απόδοση. Όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, δεχτήκαμε ένα άτυχο γκολ από φάουλ, ακολουθούμενο από ένα πολύ απλό γκολ και χάσαμε. Είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία να προκριθούμε από σήμερα κλείνοντας θέση στην πρώτη οκτάδα. Το αφήσαμε αυτό για τον επόμενο αγώνα.

Υποστήκαμε την πρώτη μας ήττα στην Ευρώπη. Χάσαμε λόγω δικών μας λαθών. Αν είχαμε τελειώσει τις ευκαιρίες μας στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ διαφορετικά πράγματα σήμερα. Μετά το διάλειμμα των εθνικών αγώνων, παίζουμε έναν αγώνα κάθε τρεις ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε ξανά την ΑΕΚ σε επόμενο γύρο», τόνισε ο Ράις.