Μαρίν: «Πήραμε αυτό που ήρθαμε να διεκδικήσουμε»!

Ο Ραζβάν Μαρίν, σκόρερ του 1-1 με καταπληκτικό φάουλ και εκ των πρωταγωνιστών της μεγάλης νίκης στην Τουρκία μίλησε για τον θρίαμβο της ΑΕΚ επί της Σαμσουνσπόρ.

Ο Ρουμάνος μέσος είπε στην Cosmote TV:

«Θεωρώ ότι και στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο. Ό,τι έκανε ο αντίπαλος το έκανε από δικά μας λάθη. Αυτό είπαμε και στο ημίχρονο. Κάναμε ένα καλό και δυνατό παιχνίδι. Πήραμε αυτό που ήρθαμε να διεκδικήσουμε».

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Για την ομάδα που πίστευε στον εαυτό της όπως έδειξε στο γήπεδο:

«Και στο παιχνίδι με τη Σάμροκ κάναμε ένα καλό ματς, παρά την ισοπαλία. Ξέραμε ότι είχαμε δυο δυνατά ματς, τόσο με τη Φιορεντίνα, όσο και απόψε. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μας απομένει ένα ακόμη ματς με την Κραϊόβα, που πιστεύω μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά προέχει το ματς της Κυριακής».

Για το γκολ – φάουλ και την εκτέλεση που ανέλαβε;

«Εχουμε πολύ καλούς παίκτες και στις στατικές φάσεις. Εχουμε παίκτες με ποιότητα που μπορούν να πάρουν την ευθύνη. Απόψε την πήρα εγώ. Χαίρομαι που σκόραρα. Άλλη φορά ίσως κάποιος άλλος, είτε ο Μάνταλος είτε ο Κοϊτά μπορεί να πάρουν την ευθύνη και σκοράρουν. Απόψε την πήρα εγώ και χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα»