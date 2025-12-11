Η κριτική της ΑΕΚ: Αρτίστας Μαρίν, δαίμονας Κοϊτά και το τέλειο κοουτσάρισμα του στρατηγού!

Η ΑΕΚ πέτυχε σπουδαίο διπλό στη Σαμψούντα κάνοντας ένα τέλειο δεύτερο ημίχρονο με τον αρτίστα Μαρίν να ισοφαρίζει με άπιαστη εκτέλεση φάουλ και τον MVP Κοϊτά να σκοτώνει τους Τούρκους με ασύλληπτη ενέργεια και εκτέλεση! Στρατηγός ο Μάρκο Νίκολιτς, βρήκε λύσεις κόντρα σε ένα βουνό από προβλήματα και μεταμόρφωσε την ομάδα του στην επανάληψη.

Στρακόσα 9

Στο γκολ που δέχεται δεν φέρει ευθύνη. Αντίθετα, ήταν εκείνος που κράτησε όρθια την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο και το σκορ στα επίπεδα του 1-0 με τις δυο μεγάλες του επεμβάσεις στα σουτ του Εντσάμ, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα του να φτάσει στον θρίαμβο της επανάληψης!

Ρότα 9

Είναι αυτός που κάνει το λάθος σε πρώτο χρόνο στο 1-0 της Σαμσουνσπόρ καθώς δεν απομακρύνει σωστά, πριν ο Μουκουντί με αυτογκόλ στείλει άθελα του την μπάλα στα δίχτυα. Πήρε όμως το αίμα του πίσω στο φινάλε όταν πάνω στην γραμμή απομάκρυνε με το κεφάλι και κράτησε την τεράστια νίκη. Γενικότερα έκανε συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο καθώς μεταξύ άλλων από τα πόδι του ξεκινά το 1-2 βρίσκοντας στο χώρο τον Κοϊτά.

Μουκουντί 7

Το ματς ξεκίνησε πολύ στραβά για εκείνον καθώς από δικό του λάθος και κακή εκτίμηση γίνεται το 1-0. Από εκεί και πέρα υπήρχαν προβλήματα απέναντι στον Μουαντιλμαντζί και δυσκολεύτηκε πολύ στο μαρκάρισμα του.

Ρέλβας 8

Προβλήματα αντιμετώπισε και ο Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας στο πρώτο 45λεπτο. Στην επανάληψη υπήρχε μεγαλύτερη σταθερότητα, αποτελεσματικότητα στα μαρκαρίσματα και η ΑΕΚ δεν απειλήθηκε αν εξαιρέσουμε την τελευταία φάση.

Πήλιος 8

Στο πρώτο 45λεπτο και εκείνος είχε ζητήματα από αριστερά αλλά στην επανάληψη ανέβηκε κατακόρυφα και ήταν σταθερός ανασταλτικά. Μάλιστα πήρε πρωτοβουλίες και επιθετικά με τις προωθήσεις του και δημιούργησε ρήγματα στους Τούρκους.

Πινέδα 8

Ακόμα ένα φανταστικό παιχνίδι από τον Μεξικανό που ανέβηκε στην επανάληψη και μαζί του ανέβηκε και όλη η ΑΕΚ. Κουβάλησε την ομάδα με πολλή δουλειά στον άξονα, στο ανασταλτικό κομμάτι αλλά και στο δημιουργικό. Πολλά χιλιόμετρα, πολλές μάχες, άλλο ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου.

Περέιρα 8

Έπαιξε σε έναν σύνθετο ρόλο αριστερά αλλά συνέκλινε και στον άξονα για να κάνει υπεραριθμίες. Στο πρώτο μέρος δεν πήγε τόσο καλά, στην επανάληψη βοήθησε παρά πολύ την ομάδα και στο συνδυαστικό παιχνίδι έχοντας μεγάλη ακρίβεια στις μεταβιβάσεις αλλά και στο τακτικό παιχνίδι ανασταλτικά καλύπτοντας σωστά τους χώρους.

Κοϊτά 10

Ενδεχομένως, μιλάμε για τον MVP! Έχει κερδίσει το φάουλ με ωραία ενέργεια το οποίο μετατρέπει σε γκολ ο Μαρίν με άπιαστη εκτέλεση για το 1-1 και είναι αυτός που κάνει τρομερή ενέργεια στο 1-2, ζαλίζοντας τον Τούρκο αμυντικό πριν εξαπολύσει ρουκέτα για το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά πραγματοποίησε απόψε την καλύτερη του εμφάνιση από την ημέρα που ήρθε στην ΑΕΚ και πέραν των ενεργειών του στην επίθεση έκανε τη διαφορά και με τα τρεξίματα του και την πίεση που έβαλε στην αντίπαλη άμυνα.

Μάριν 9

Αρτίστας! Το γκολ που πετυχαίνει με άπιαστη εκτέλεση φάουλ είναι φανταστικό, όπως φανταστική ήταν και η αποψινή εμφάνιση του στο σύνολο της. Έδωσε πολλές μάχες ανασταλτικά, έκοβε, έραβε, δημιουργούσε και… εκτελούσε. Ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από τον Ρουμάνο που έβαλε τη δική του σφραγίδα με την κλάση του στον αποψινό θρίαμβο της ΑΕΚ.

Μάνταλος 7

Έκανε λαθάκια στο πρώτο μέρος όπως και όλοι οι συμπαίκτες του αλλά ο ρόλος του στο επικό come back της επανάληψης ειναι κομβικός. Απλωσε σωστά το παιχνίδι, ανέβασε τα επιπεδα δημιουργίας και συνδυαστικού παιχνιδιού της ΑΕΚ και έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα του να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο φέρνοντας ασφάλεια στο passing game.

Γιόβιτς 7

Μπορεί να μην τροφοδοτήθηκε αρκετά, μπορεί να μην φάνηκε ιδιαίτερα, μπορεί να μην σκόραρε αλλά έκανε άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Έδωσε μάχες, κράτησε την μπάλα σωστά στην επανάληψη σπάζοντας την για τους συμπαίκτες του και ήταν βασικός κρίκος στην επιθετική αλυσίδα για να έρθει η ανατροπή.

Οι αλλαγές

Βίντα 9

Μπήκε στο ημίχρονο αναγκαστικά λόγω του τραυματισμού του Μουκουντί σε ένα παιχνίδι που πήγαινε στραβά αλλά και εκείνος, συγκλόνισε με την εμφάνιση του. Ήταν ένας πραγματικός βράχος στο κέντρο της άμυνας και σχεδόν αλάνθαστος.

Γκρούγιτς -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί συνολικά αλλά στο λίγο διάστημα που έπαιξε πρόλαβε να καθαρίσει ψηλά κάποιες επικίνδυνες μπάλες.

Ελίασον -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.

Πενράις -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 10

Πήγε στη Σαμψούντα με ένα βουνό από προβλήματα, είδε το ματς να του στραβώνει στο 4’, έχασε την κολώνα της άμυνας του στο ημίχρονο και όμως, τα κατάφερε. Για την ακρίβεια, δεν τα κατάφερε απλά, μπόρεσε με τις οδηγίες του στην ανάπαυλα και κάποιες διορθώσεις σε τακτικό επίπεδο, να παρουσιάσει στην επανάληψη ένα γκρουπ που κυριάρχησε, ισοπέδωσε και κατάπιε την Σαμσουνσπόρ μέσα στην έδρα της. Η ΑΕΚ, η δική του ΑΕΚ έπαιξε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο στο δεύτερο 45λεπτο και έφτασε σε μια επική ανατροπή μέσα από ένα τακτικό σχέδιο και ένα πλάνο διαχείρισης που δικαίως του δίνει το 10άρι απόψε. Οι αλλαγές του, ο τρόπος που ζούσε το παιχνίδι, ο τρόπος που κατηύθυνε την ομάδα του από τον πάγκο στο β’ μέρος ήταν υποδειγματικός, με τον στρατηγό Νίκολιτς να πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό τον αποψινό θρίαμβο της ΑΕΚ, όπως πιστώνεται και την συνολική πορεία της ομάδας του που πλέον είναι μια ανάσα από την οκτάδα!