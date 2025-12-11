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Τα highlights από το τεράστιο «διπλό» της ΑΕΚ στην Σαμσούντα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Παρακολουθήστε τις καλύτερες στιγμές από την μεγάλη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με 1-2 απέναντι στην Σαμσουνσπόρ.

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Τα highlights από το τεράστιο «διπλό» της ΑΕΚ στην Σαμσούντα (vid)