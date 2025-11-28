Βαθμολογία Conference League: Άλμα στην 10η θέση για την ΑΕΚ που βλέπει οκτάδα!

Με το τεράστιο διπλό στην Φλωρεντία, η ΑΕΚ έφτασε στους 7 βαθμούς και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της League phase του Conference League μπορεί να ονειρεύεται οκτάδα και απευθείας πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα προκρίνονται απευθείας στους «16» του Conference League, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9ή ως την 24η θέση θα παίξουν διπλούς αγώνες πλέι-οφ.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ ως το τέλος της League phase

11/12: Σαμσούνσπορ - ΑΕΚ

18/12: ΑΕΚ - Κραϊόβα

Αναλυτικά η βαθμολογία της League phase του Conference League μετά από το τέλος της 4ης αγωνιστικής έχει ως εξής