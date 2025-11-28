Βαθμολογία Conference League: Άλμα στην 10η θέση για την ΑΕΚ που βλέπει οκτάδα!

Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα προκρίνονται απευθείας στους «16» του Conference League, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9ή ως την 24η θέση θα παίξουν διπλούς αγώνες πλέι-οφ.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ ως το τέλος της League phase
11/12: Σαμσούνσπορ - ΑΕΚ
18/12: ΑΕΚ - Κραϊόβα
Αναλυτικά η βαθμολογία της League phase του Conference League μετά από το τέλος της 4ης αγωνιστικής έχει ως εξής
|1. Σάμσουνσπορ
|4
|10
|9-2
|2. Στρασμπούρ
|4
|10
|7-4
|3. Τσέλιε
|4
|9
|8-4
|4. Σαχτάρ Ντόνετσκ
|4
|9
|8-5
|5. Μάιντς
|4
|9
|4-2
|6. Ράκοβ
|4
|8
|7-2
|7. ΑΕΚ Λάρνακας
|4
|8
|5-0
|8. Ντρίτα
|4
|8
|4-2
|9. Γιαγκελόνια
|4
|8
|4-2
|10. ΑΕΚ
|4
|7
|9-4
|11. Σπάρτα Πράγας
|4
|7
|5-2
|12. Ράγιο Βαγεκάνο
|4
|7
|8-6
|13. Λωζάνη
|4
|7
|5-3
|14. Σίγκμα Όλομουτς
|4
|7
|5-5
|15. Κραϊόβα
|4
|7
|3-3
|16. Λεχ Πόζναν
|4
|6
|9-6
|17. Φιορεντίνα
|4
|6
|6-3
|18. Κρίσταλ Πάλας
|4
|6
|6-4
|19. Ζρίνσκι
|4
|6
|7-8
|20. Άλκμααρ
|4
|6
|4-7
|21. Ομόνοια
|4
|5
|4-3
|22. Κουόπιο
|4
|5
|4-3
|23. Νόα
|4
|5
|4-4
|24. Ριέκα
|4
|5
|2-2
|25. Σκέντια
|4
|4
|2-4
|26. Λίνκολν
|4
|4
|4-10
|27. Ντινάμο Κιέβου
|4
|3
|6-7
|28. Λέγκια
|4
|3
|3-5
|29. Σλόβαν Μπρατισλάβας
|4
|3
|4-7
|30. Χάμρουν
|4
|3
|3-6
|31. Χάκεν
|4
|2
|4-6
|32. Μπρέινταμπλικ
|4
|2
|2-7
|33. Αμπερντίν
|4
|2
|3-10
|34. Σέλμπουρν
|4
|1
|0-4
|35. Σάμροκ Ρόβερς
|4
|1
|3-9
|36. Ραπίντ Βιέννης
|4
|0
|2-12