Παραμονή στην κορυφή για τον Ηρακλή, αφού κέρδισε τον Αστέρα Aktor Β' στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης με 0-1, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντουρμισάι.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της Κυριακής για τη δέκατη αγωνιστική στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2, ο Αστέρας Aktor Β' υποδέχτηκε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» τον Ηρακλή.

Σε ένα ισορροπημένο ματς που είχε έναν αρκετά γρήγορο ρυθμό και ορισμένες καλές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες, αλλά οι παίκτες δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι στην τελική τους προσπάθεια.

Τη λύση τελικώς για την ομάδα του Ιεροκλή Στολτίδη την έδωσε η χρυσή αλλαγή του, Φιορίν Ντουρμισάι ο οποίος νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ από την άσπρη βούλα, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά κάτω γωνία του για το 0-1 στο 74', σε ένα αρκετά αμφισβητούμενο πέναλτι.

Την επόμενη αγωνιστική (11η) ο Αστέρας Aktor Β' αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ ο Ηρακλής φιλοξενείται από την Καβάλα στο «Ανθή Καραγιάννη».

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Αστέρας Aktor Β' (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Πομόνης, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς, Λάσκαρης, Αλμύρας (68′ Κεδίκογλου), Μπουλούλης (78′ Γιακουμάκης), Φρόκου, Φερνάντεθ (68′ Οκό), Σιμόνι (68′ Καλλαντζή), Φρίμπονγκ (57′ Γραμμένος).

Ηρακλής (Στολτίδης): Στουρνάρας, Κάτσικας (90′ λ.τ Δημητρίου), Αναστασίου, Χάμοντ, Φοφανά (63′ Κούστα), Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος (90′ Ουές), Μάναλης (63′ Παναγιωτίδης), Εραμούσπε, Τσιντώνης (46′ Ντουρμισάι), Γιαννούτσος.