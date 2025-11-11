«Φευγάτος» ο Παγιέτ από την Βάσκο ντα Γκάμα

Η διοίκηση της Βάσκο ντα Γκάμα αποφάσισε να μην επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Ντιμίτρι Παγιέτ.

Ο 38χρονος Γάλλος μέσος μετά από έξι χρόνια στη Μαρσέιγ το καλοκαίρι του 2023 πέρασε τον Ατλαντικό για να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία. Τη φετινή σεζόν όμως δεν είχε καλές εμφανίσεις και η διοίκηση της Βάσκο ανακοίνωσε στον ατζέντη του τη λύση της συνεργασίας τους.

Ο Παγιέτ επέστρεψε στη Γαλλία και ψάχνει για νέα ομάδα, καθώς δεν σκέφτεται ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα: «Η καριέρα μου δεν έχει τελειώσει. Εχω προτάσεις από διάφορες ομάδες και τον Ιανουάριο θ' αποφασίσω πού θα παίξω», τόνισε ο Γάλλος μεσοεπιθετικός.

