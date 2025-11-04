Λανουά: «Καθαρό φάουλ του Γιόβιτς στο ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ, πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ταρέμι» (vid)

Τις επίμαχες φάσεις της αγωνιστικής σχολίασε ο Στεφάν Λανουά, με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή να αναφέρει πως σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο αρχιδιαιτητής στο εβδομαδιαίο βίντεο δικαιώνει τον ρέφερι Παπαδόπουλο για την απόφαση που πήρε μέσω var να ακυρώσει το γκολ του Γιόβιτς στον αγώνα της ΑΕΚ.

"Κατά τη διάρκεια της σέντρας επιθετικός της ΑΕΚ κάνει καθαρό φάουλ σπρώχνοντας τον αντίπαλο και με τα δύο χέρια για να δημιουργήσει με αθέμιτο τρόπο απόσταση μεταξύ τους πριν πετύχει το γκολ. Το var έκανε σωστή παρέμβαση προτείνοντας στον διαιτητή onfielod review που οδήγησε στην ακύρωση του τέρματος" αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη σημειώνει ότι δεν δόθηκε πέναλτι στο τράβηγμα του Αλβάρο στον Ταρέμι. "Εδώ ο αμυντικός κάνει φάουλ κρατώντας τον αντίπαλο του αρχικά έξω από την περιοχή και στη συνέχεια μέσα σε αυτή. Αμυνόμενος με τέτοιο τρόπο ο παίκτης παίρνει το ρίσκο να καταλογιστεί πέναλτι. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε παρέμβαση του var αν ο διαιτητής δεν είχε την παράβαση ώστε να καταλογιστεί πέναλτι".

Επίσης, χαρακτηρίζει σωστό το πέναλτι που κέρδισε ο Άρης και την αποβολή του Γκουστάβο Μάνσα. "Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Ολυμπιακού υποπίπτει σε παράβαση κατά του αντιπάλου του εντός της μεγάλης περιοχής της ομάδας του η οποία στερεί από τον επιθετικό μια προφανή ευκαιρία για γκολ. Ο διαιτητής καταλόγισε το πέναλτι και μια καθαρή κόκκινη κάρτα γιατί η παράβαση δεν ήταν προσπαθώντας να παίξει τη μπάλα αλλά καθαρό κράτημα. Ο παίκτης που έκανε την παράβαση πρέπει να αποβληθεί σύμφωνα με τη σωστή εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού".

Στον αγώνα του Ατρόμητου με την Κηφισιά δε υπάρχει πέναλτι στο χέρι του Έμπο, σύμφωνα με τον αρχιδιαιτητή. "Κατά τη διάρκεια σέντρας μέσα στη μνεγάλη περιοχή ο αμυντικός της Κηφισιάς εκτρέπει τη μπάλα η οποία αλλάζει εντελώς τροχιά και χτυπάει αναπάντεχα στον αγκώνα του συμπαίκτη του. Ο συμπαίκτης του προσπάθησε να παίξει τη μπάλα πριν αυτή εκτραπεί και η θέση του δεξιού χεριού είναι φυσική και μέρος της κίνησης του για να παίξει τη μπάλα. Για αυτό τον λόγο η ενέργεια του δεν πρέπει να τιμωρηθεί με τον καταλογισμό πέναλτι".