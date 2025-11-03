Παναθηναϊκός: Πιάνει δουλειά ο Κοτσόλης, έρχεται τεχνικός διευθυντής και... ανοικοδόμηση από Ιανουάριο!

Ο Στέφανος Κοτσόλης ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό, ο οποίος -και εν αναμονή της άφιξης του ξένου τεχνικού διευθυντή- θα προχωρήσει σε ανοικοδόμηση τον Ιανουάριο.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια διαδικασία αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, με το ρόστερ να μην αποτελεί φυσικά εξαίρεση, αφού υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και παράλληλα φαίνεται ότι απαιτείται «ένεση» προσωπικοτήτων στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.

Το «Τριφύλλι» λοιπόν θα ξεκινήσει την ανοικοδόμησή του από τον Ιανουάριο, εκεί όπου αναμένεται να λάβουν χώρα τουλάχιστον 4 μεταγραφές, τις οποίες θα αναλάβει ο ξένος τεχνικός διευθυντής που… πλησιάζει και φυσικά ο Ράφα Μπενίτεθ.

Οι θέσεις στις οποίες δεδομένα θα ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός είναι αυτή του τερματοφύλακα, του «8αριού», του «10αριού» και του αριστερού εξτρέμ. Η εικόνα που έχουν έως τώρα οι Ζαρουρί και Ταμόρδα είναι τέτοια που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης, ώστε να μπορέσει η ομάδα να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα στην συνέχεια.

Από εκεί και πέρα, άμεσα θα πιάσει δουλειά στον σύλλογο και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου και ουσιαστικά θα συμμετέχει στην καθημερινότητα της ομάδας στο Κορωπί, ενισχύοντας το τιμ γύρω από τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό.