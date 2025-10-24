«Ντόπες» με φανταστική ατμόσφαιρα στη Νίκη Βόλου ενόψει Ηρακλή-Φούρνοι Βενέτη (vid)

Το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στον Βόρειο Όμιλο της SL2 πλησιάζει και η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη πήρε την απαραίτητη ενέργεια από τους ένθερμους υποστηρικτές της ενόψει της «μάχης» στο Καυτανζόγλειο (25/10, 14:00).

Η Νίκη Βόλου βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από τον Ηρακλή-Φούρνοι Βενέτη στον 1ο Όμιλο της Super League 2. Μετά από έξι αγωνιστικές με πέντε νίκες και μία ήττα, η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη για το μεταξύ τους ντέρμπι κορυφής, ούσα στο -1 από τον «Γηραιό» και με απόντες τους τραυματίες, Πέτρο Γιακουμάκη και Γιαν Βοντχάνελ. Εκτός, επίσης, οι Στεργιάκης, Δημητριάδης, Σαλαμούρας και Τζιώρας.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Γκαραβέλης, Θ. Τσέλιος, Αρίας, Κιβρακίδης, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Ντιαλόσι, Μπαξεβάνος, Γκαντέλιο, Σίλβα, Έππας, Βουτσάς, Μπαριέντος, Πέττας, Στοΐλκοβιτς, Λώλης, Αν. Τσέλιος, Σαποβάλοφ, Βέλλιος, Λουκίνας.

Δείτε πως οι «Blue Angels» και η πόλη της Νέας Ιωνίας στη Μαγνησία «ντόπαραν» ψυχολογικά τους παίκτες της Νίκη Βόλου: