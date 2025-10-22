Η Καραμπάγκ προηγήθηκε με γκολ από τα αποδυτήρια, όμως η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε με εντυπωσιακό τρόπο γύρισε το ματς (3-1) κι έφτασε στην πρώτη της νίκη στο Champions League.

H Καραμπάγκ απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι είναι σκληρό καρύδι. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο είναι όμως… σκληρότερο. Οι Αζέροι άνοιξαν το σκορ στο πρώτο λεπτό με γκολ του Λεάντρο Αντράντε και ξύπνησαν μνήμες από το μεγάλο διπλό στην έδρα της Μπενφίκα.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο όμως δεν ήταν διατεθειμένη να πετάξει λευκή πετσέτα. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε έπαιξε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, ωστόσο για μία ακόμα φορά ήταν φοβερά αγχωμένη στην τελική προσπάθεια.

Οι δύο Γουίλιαμς και ο Σανθέτ συναγωνίστηκαν στις χαμένες ευκαιρίες μέχρι να έρθει το 1-1 με δράστη τον Γουρουθέτα (40’).

Οι Αζέροι έβρισκαν τρόπο να είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι, όμως ένα φοβερό φαλτσαριστό σουτ του Ναβάρο έκανε το 2-1 (70’), δικαιώνοντας την ομάδα που έχανε ευκαιρίες με το τσουβάλι.

Ακόμα κι έτσι, χρειάστηκε μία απόκρουση του Γιούρι Μπερσίς (86’) πάνω στην γραμμή για να αποτρέψει την ισοφάριση, με την Μπιλμπάο να βρίσκει και τρίτο γκολ με νέο γκολ του Γουρουθέτα (88’) για το τελιό 3-1.