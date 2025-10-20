Τα λάθη, η ανευθυνότητα και το περίεργο παιχνίδι της ΕΠΟ… 

Μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα για την ΑΕΚ ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο. Με μια ήττα σε εντός έδρας ντέρμπι με έναν τρόπο που δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό και για το μέλλον. Μόνο που ο καθένας έχει διαφορετικούς προβληματισμούς... Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Ο δικός μου δεν είναι ο Γκρούγιτς που παίζει στη θέση του Γιόνσον ούτε το ότι ο ΠΑΟΚ είχε μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής από την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφεια που κάποιοι το θεωρούν ντροπή. Έχω ξαναγράψει πως από το 2013 έχω προσωπικά αντιληφθεί πλήρως την σημασία της λέξης ντροπή και την χρησιμοποιώ μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους. Όχι για το ποσοστό κατοχής που έχει αποδειχθεί επανειλημμένως το πιο άχρηστο στατιστικό στο ποδόσφαιρο…

Για μένα η τακτική προσέγγιση του Νίκολιτς, όποια γνώμη κι αν έχει κάποιος για αυτήν, πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ έκανε τέσσερις καθαρές ευκαιρίες που σίγουρα οι δύο από αυτές είναι μεγάλες. Δύο από εκτέλεση κόρνερ, μία με οργανωμένη επίθεση με Βίντα και Ρότα και μία σε αντεπίθεση που με το διώξιμο - πάσα του Γκρούγιτς έφυγαν δύο με έναν ο Κουτέσα και ο Γιόβιτς αλλά κυρίως ο Κουτέσα διαχειρίστηκε πολύ λάθος την φάση.

Στο ίδιο διάστημα και μέχρι το γκολ στην τελευταία φάση του ημιχρόνου η ΑΕΚ δέχτηκε μόνο δύο φάσεις που τις έδωσε μόνη της και όχι επειδή ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή. Μηδενική ήταν η απειλή του ΠΑΟΚ από οργανωμένες επιθέσεις αλλά πολύ μεγάλη από τα λάθη. Ήταν τέσσερα και μεγάλα. Το λάθος σε μια από τις πρώτες πάσες του αγώνα από τον Γκρούγιτς που έφερε την ευκαιρία του Γιακουμάκη. Αρκετά μετά το σουτ άουτ μέσα από την περιοχή του Τάισον που πήρε την μπάλα απευθείας από αράουτ!

Αυτή ήταν η τραγωδία της ΑΕΚ. Η ελλείψη υπευθυνότητας σε όλο της το μεγαλείο που είδαμε για άλλη μια φορά όπως και στο ματς με την Τσέλιε που η μπάλα χανόταν στο δικό της μισό και κατέληξε δυο φορές στα δίχτυα. Κι έτσι με την τρίτη ήρθε το 0-1 με την μπάλα να χτυπάει στο τείχος από το φάουλ που κέρδισε ο εξαφανισμένος μέχρι εκείνη τη στιγμή Κωνσταντέλιας και οι παίκτες της ΑΕΚ αντί να ορμήσουν σε μπάλα και αντιπάλους ουσιαστικά κοίταγαν μέχρι η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα του Στρακόσια. Οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ που είχαν πάει για την εκτέλεση έκαναν ότι ήθελαν, ο Μπάμπα χώθηκε μόνος του μπροστά στο τέρμα. Και αποκορύφωμα το τέταρτο λάθος, το ρεσιτάλ ανευθυνότητας του Μουκουντί που δεν είχε καμία σχέση με το αν ήταν έτοιμος ή ανέτοιμος γιατί το έχει κάνει και στα καλύτερα του. Δυστυχώς. Και συνήθως σε ντέρμπι. Πολύ πιο… ανέτοιμος ήταν με την Κηφισιά παρά χθες σύμφωνα πάντα με την εικόνα που είδαμε. Ήταν καθαρή ανευθυνότητα. Και για αυτή κατηγορώ τον… Νίκολιτς.

Όπως και για την παντελή έλλειψη αντίδρασης μετά το 0-2 που όσο σοκ και αν ήταν δεν δικαιολογεί να βλέπουμε αυτό το έκτρωμα ποδοσφαιρικά, αθλητικά και πνευματικά. Και φυσικά αυτό είναι πολύ χειρότερο από το ότι έπαιξε ο Γκρούγιτς που μπήκε για συγκεκριμένο λόγο στην εντεκάδα ώστε η ΑΕΚ να έχει έναν positional παίκτη στον χώρο που κινείται ο Κωνσταντέλιας ώστε να μην του επιτρέψει να μπει εκεί ακριβώς όπως κάνει πάντα και προκαλεί τεράστια προβλήματα, πράγμα που αποφεύχθηκε, αλλά και από το ότι είχε πλάνο παιχνιδιού με στόχο να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ εκεί που πονάει δηλαδή στα αμυντικά στημένα και στο αμυντικό τρανζίσιον.

Το πλάνο ήταν καλό από την στιγμή που λειτούργησε και οι ευκαιρίες βγήκαν ενώ αμυντικά δεν υπήρξε πρόβλημα που δεν δημιούργησε η ίδια η ΑΕΚ. Το τραγικό ήταν η ανευθυνότητα των παικτών του και η ψυχική τους παράδοση με ένα σχεδόν ολόκληρο ημίχρονο μπροστά. Αυτά είναι πράγματα πολύ επίφοβα. Για το μέλλον αφού πλέον το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει. Αναμένω οι δηλώσεις να γίνουν πράξεις. Την Πέμπτη δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Για την Κυριακή θα τα πούμε άλλη ώρα.

Θα κλείσω με ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάω για την λαϊκίστικη ανακοίνωση της ΕΠΟ στο δεύτερο ημίχρονο του ΑΕΚ - ΠΑΟΚ όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: “Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά. Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς. Καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή υπονόμευσης της λειτουργίας της ΚΕΔ δεν θα γίνει ανεκτή ή θα μείνει ατιμώρητη”

Συνεχίζω με τρεις τοποθετήσεις και on camera δηλώσεις που έγιναν επί προεδρίας Μάκη Γκαγκάτση ο οποίος είχε προαναγγείλει από τον Οκτώβριο του 2024 ότι θα κυνηγήσει την τοξικότητα και θα στείλει στην δικαιοσύνη όποιον συκοφαντεί την ΚΕΔ και τους διαιτητές. Και τα συμπεράσματα δικά σας:

2-1-2025 Επίσημη ανακοίνωση Ολυμπιακού

Με επίσημη τοποθέτησή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε άμεσα την αλλαγή του διαιτητή Σιδηρόπουλου από το ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ έθεσε και θέμα απομάκρυνσης του αρχιδιαιτητή Λανουά, με αφορμή και τον ορισμό του Βεργέτη ως 4ου στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Συγκεκριμένα, οι ερυθρόλευκοι αναφέρουν:

«Η υπομονή μας εξαντλήθηκε και ξεκαθαρίζουμε σε όλους ότι μετά και τους τελευταίους ορισμούς – ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα θέσει θέμα απομάκρυνσης του Λανουά και στην ΕΕΠ της ΕΠΟ αλλά και σε επίπεδο Super League. Ο κ. Λανουά αποφάσισε να ναρκοθετήσει τον κρίσιμο αγώνα μας στο Αγρίνιο ορίζοντας διαιτητή τον κ. Σιδηρόπουλο, του οποίου τα έργα και τις ημέρες κατά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ γνωρίζουν οι πάντες. Ζητάμε την άμεση αλλαγή του διαιτητή στο παιχνίδι μας με τον Παναιτωλικό και όπως ήδη αναφέραμε, θα κινηθούμε θεσμικά για την αντικατάσταση του κυρίου Λανουά.

Κύριοι της ΚΕΔ και της ΕΠΟ ως εδώ! Κύριε Γκαγκάτση, απομακρύνετε σήμερα κιόλας τον κύριο Λανουά, πλέον όσα συμβαίνουν φέρουν και τη δική σας υπογραφή».

1-9-2024 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2 Δηλώσεις στην κάμερα του Ρασβάν Λουτσέσκου:

«Ήταν μια απίστευτη νίκη κόντρα στον διαιτητή και το VAR που έκαναν τα πάντα για να χάσουμε! Είναι αδιανόητο αυτό που έγινε από το πρώτο λεπτό εναντίον μας! Πώς γίνεται να μας ακύρωσε το γκολ που κάναμε το 1-2 με τον Ζίβκοβιτς και έδωσε φάουλ σε βάρος του Μπάμπα.

Είδα πριν λίγο τι έγινε στον Λεβαδειακό που δεν έδωσαν πέναλτι στο χέρι της ΑΕΚ και καταλογίζουν πέναλτι για την ίδια φάση σε βάρος μας. Τρεις φορές κλέψαμε τη μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και ο διαιτητής σφύριζε φάουλ. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτο», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του στις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της NOVA.

1-12-2024 ΠΑΟΚ - Καλλιθέα 2-2 Δηλώσεις στην κάμερα του Ρασβάν Λουτσέσκου:

«Πριν αρχίσετε με το παιχνίδι να έχετε τα αρ@@δια να μιλήσετε για τέτοιους διαιτητές. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που δεν έδωσαν δύο πέναλτι. Δεν υπάρχουν λόγια για το γεγονός πως δεν δόθηκαν. Έπρεπε να κερδίσουμε γιατί είχαμε ευκαιρίες. Οι επιτροπές με τιμωρούν γιατί δεν θέλουν να μιλάω. Είναι μία μαφία. Το σύστημα λειτουργεί κατά μας. Αν δεν θέλετε ο ΠΑΟΚ να είναι στη διεκδίκηση του φετινού πρωταθλήματος να μας το πείτε».