Με τα βαριά... χαρτιά κόντρα στον Ολυμπιακό η Άρσεναλ!

Μάρτιν Έντεγκααρντ και Μπουκάγιο Σάκα επανέρχονται σε φουλ ρυθμούς και αναμένονται στη διάθεση του Μικέλ Αρτέτα ενόψει του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» την Τετάρτη (1/10, 22:00) στο Emirates για τη League Phase του Champions League.

Μετά από απουσία τριών αγώνων, λόγω τραυματισμού στο ώμο, ο Μάρτιν Έντεγκααρντ αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Premier League με τη Νιούκαστλ, την Κυριακή (28/9, 18:30) στο «St James's Park», όπως και ο Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος επανέρχεται σταδιακά μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Μίκελ Αρτέτα δεν είχε κάποια νεότερη ενημέρωση για τον Νόνι Μαντουέκε, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στο ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για δυο μήνες. Άρα, δεν υπολογίζεται ενόψει Ολυμπιακού (1/10, 22:00), σε αντίθεση με τους προαναφερθέντες αρχηγούς.

Σχετικά με τον Γουίλιαμ Σαλιμπά, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει σε νέο πενταετές συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες», ο Ισπανός τεχνικός ήταν ξεκάθαρος: «Ας αφήσουμε τον σύλλογο να το ανακοινώσει όταν ολοκληρωθούν όλα. Η παρουσία του είναι θεμελιώδης για μας και έχει υπερβεί τις αρχικές προσδοκίες μας».