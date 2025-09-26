Επιστολή της τουρκικής ομοσπονδίας σε FIFA και UEFA:«Το Ισραήλ θα πρέπει να αποκλειστεί αμέσως»

Τον αποκλεισμό του Ισραήλ και των ομάδων του από όλες τις διοργανώσεις ζήτησε ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας με επιστολή του στην FIFA και στη UEFA.

Επιστολή στη FIFA και στη UEFA έστειλε ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας Ιμπραχίμ Χασιοσμανόγλου, ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ και των ομάδων του από όλες τις διοργανώσεις.

Ο Χασιοσμανόγλου αναφέρει στην επιστολή του ότι η απόφασή αυτή πρέπει να ληφθεί άμεσα από τις διοργανώσεις αυτές καλώντας τις δύο μεγάλες ομοσπονδίες να λάβουν τώρα την απόφαση.

«Παρόλο που αυτοπροσδιορίζονται ως υπερασπιστές των πολιτισμένων αξιών και της ειρήνης, ο αθλητικός κόσμος και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί παρέμειναν σιωπηλοί για πολύ καιρό. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουν δράση η FIFA και η UEFA. Το Ισραήλ θα πρέπει να αποκλειστεί αμέσως από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις», σημειώνεται μεταξύ άλλων.