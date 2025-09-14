Λουτσέσκου: «Ικανοποιημένος από την εικόνα, δυσαρεστημένος απ' ότι δεν τελειώσαμε το ματς ενώ είχαμε φάσεις!»

O Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στα θετικά αλλά και τα αρνητικά της εμφάνισης της ομάδας του που συνδυάστηκε με νίκη απέναντι στον ΟΦΗ στη Λεωφόρο με 1-2.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Εάν σκοράραμε το τρίτο γκολ θα ήταν πολύ ευκολότερα τα πράγματα για εμάς. Δώσαμε ελπίδα στον ΟΦΗ με το να σκοράρει, να πιέσει.

Ακολούθησαν μεγάλες μάχες. Παίξαμε με πολύ καλό τρόπο, έξυπνο και ισορροπημένο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, αλλά ταυτόχρονα και λίγο απογοητευμένος γιατί δεν καθαρίσαμε το παιχνίδι ευκολότερα και να είχαμε μια νίκη με μεγαλύτερο σκορ. Εκτός από το χαμένο πέναλτι είχαμε και άλλες μεγάλες ευκαιρίες.

Η διαφορά φέτος δεν έχει να κάνει με την αμυντική οργάνωση, αλλά στο μυαλό όλων που δίνουν τα πάντα για την ομάδα. Όταν έχεις τη συγκέντρωση στη διαδικασία έρχεται και και η ισορροπία στην άμυνα».